Mads Møller Dæhlis lyskeskade holder ham ute i landskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Midtbanespilleren har ikke spilt de tre siste klubbkampene for St. Pauli, skriver VG.

Nordmannen blir ikke blant de utvalgte når landslagstrener Lars Lagerbäck presenterer troppen til kampene mot San Marino og Nord-Irland tirsdag.

Den sistnevnte spilles på Ullevaal.

– Det er ikke så mye å si. Jeg er ikke aktuell for kommende kamper og samling. Vi prøver å finne best mulig vei videre for meg nå, sier 22-åringen, som er eid av Bundesligaklubben Freiburg, men utlånt til St. Pauli i 2. Bundesliga denne sesongen.

Dæhli har spilt i alle de fem første kampene under Lagerbäcks ledelse.

Det er uvisst hvor lenge skaden holder ham borte fra fotballen denne gangen.

