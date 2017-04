Dæhli scoret i viktig St. Pauli-seier

ST. PAULI - HEIDENHEIM 3-0:

Mats Møller Dæhli scoret ett av målene da St. Pauli tok en viktig trepoenger hjemme mot Heidenheim i 2. Bundesliga fredag kveld.

3-0-seieren gjør at laget tar et langt steg vekk fra nedrykkssumpa, med fem poengs avstand til Erzebirge Aue på kvalikplass.

Etter en målløs førsteomgang tok hjemmelaget ledelsen da Waldemar Sobota dunket et frispark fra venstrekanten hardt inn i feltet.

Heidenheim-forsvareren John Verhoek rakk ikke komme seg unna og ble truffet i brystet, før ballen spratt i mål bak en utspilt Kevin Müller.

Minutter senere var det nettopp Müller sin tur til å dumme seg ut. Heidenheim-keeperen fikk et tilbakespill av midtstopper Hauke Wahl og skulle klarere ballen unna.

Klareringen kom imidlertid ikke lenger enn til Mats Møller Dæhli på seksten meter. Nordmannen tok med seg ballen framover, rundet Müller og satte inn 2-0.

56' Müller hits an attempted clearance straight to Mats Møller #Dæhli, who takes it past the keeper and slots it home! #fcspfch 0-0 pic.twitter.com/VVOpOB5PAb