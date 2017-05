Dommerstriden: Avslutter Edvartsens toppdommerkontrakt

ANNONSE

«For å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter, har Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017», skriver Norges fotballforbund i en pressemelding.

Tirsdag kom meldingen om at den betente konflikten mellom dommer Svein-Erik Edvartsen og Norges fotballforbund har kommet til en foreløpig ende.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF for en utfyllende kommentar.

«Gjensidig manglende tillit»



Det hele startet med at Edvartsen noe overraskende ikke ble satt opp til å dømme den første serierunden i Eliteserien i år. Han mistet også Rune Pedersen som mentor, etter 13 år. Begrunnelsen for sanksjonene mot Edvartsen ble forklart med at det hadde oppstått «gjensidig manglende tillit» mellom Edvartsen og NFF.

Ifølge Dommerforeningen har det vært stadig flere dommere som ikke har hatt lyst til å dømme sammen med Edvartsen. Foreningen uttalte dessuten at de ønsket Edvartsen fjernet.

Det ble avholdt møter mellom partene for å løse konflikten, men dette har ikke ført fram. Edvartsen ble nylig vraket fra å dømme den sjuende runden i Eliteserien også, til tross for at NFF hadde uttalt at de hadde et ønske om å sette han opp den runden.

Tirsdag kom nyheten om at hans toppdommerkontrakt for hele sesongen er terminert.

Nettavisen har vært i kontakt med Edvartsen, som har henvist til sin advokat John Christian Elden. Advokaten har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Betaler lønn ut 2017



NFF skal ifølge pressemeldinga ha sagt seg villig til å honorere Edvartsen «i tråd med kontraktens forpliktelser». Det vil trolig si at dommeren får betalt ut 2017, selv om han ikke vil bli satt opp til å dømme en eneste kamp.

Edvartsen vil tidligst kunne dømme igjen i norsk toppfotball i sesongen 2018. I pressemeldingen heter det at «Edvartsen vil forsøke å kvalifisere seg for ny (toppdommer)kontrakt i 2018».

- Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke fremover til det beste for norsk fotball, skriver NFF i sin pressemelding.

- Stygt spill



Det var for en drøy måned siden det ble klart at det eksisterer «gjensidig manglende tillit» mellom dommerstanden i NFF og toppdommer Svein-Erik Edvartsen.

Edvartsen har også blitt beskyldt for å opptre illojalt av sine kolleger i Dommerforeningen.

«Svein-Erik Edvartsens håndtering i mediene de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet. Han har i mediene gått ut mot dommersjefen og kritisert sitt dommerteam. Slikt oppfattes som lite lojalt. Medieoppslagene satte kollegaene i en vanskelig situasjon få dager før seriestart, og var med på å sette negativt fokus på dommergruppa», uttalte dommer Tom Harald Hagen i epost.

Noe Edvartsen og hans advokat har reagert på:

– Som sikkert alle forstår så er det et stygt spill som foregår. Derfor er John Christian Elden tilgjengelig for dere senere i dag, sa Edvartsen til oppmøtt presse på Ullevaal stadion 27. april.

– Edvartsen er en fredelig fyr, og ønsker ikke å bidra til noen konflikt. Han forholder seg til den avtalen som ble inngått med NFF forrige uke om at han skal tilbake å dømme nå fra runde 7. Avtalen ble senest bekreftet fra NFF torsdag morgen, og gir ikke behov for noen advokatbistand for Edvartsen nå, sier Elden i svar til NTB.

– Dommerne har ytringsfrihet, og kan selvsagt uttale seg så lenge de er lojale om Edvartsen til mediene og til forbundet, men de er ikke part i avtalen, legger han til.

Svein-Erik Edvartsen er for øvrig også ansatt i NFF som seksjonsleder for samfunnsansvar.