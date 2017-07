Dortmund: – Aubameyang blir i klubben

Borussia Dortmund har gitt spissjuvelen Pierre-Emerick Aubameyang klar beskjed om at han ikke får forlate klubben denne sommeren.

Flere tyske medier skrev tirsdag at Borussia Dortmunds interne deadline for å akseptere et eventuelt salg av gabonske Aubameyang er utløpt. Det bekreftet sportsdirektør Michael Zorc senere på dagen.

– Vi anser overgangsvinduet for å være stengt for hans del. Hadde vi ikke gjort det, ville tiden blitt for knapp, sa han.

Den 28 år gamle måltyven har den siste tiden vært satt i forbindelse med en overgang til Milan. Tirsdag scoret Aubameyang to ganger da Dortmund slo nettopp den italienske toppklubben 3–1 i en privatkamp i kinesiske Guangzhou.

Også den kinesiske superligaklubben Tianjin Quanjin skal ha vært interessert i Dortmund-juvelen, og også Paris Saint-Germain og Chelsea har vært nevnt som mulige nye arbeidsgivere.

Dortmund skal samtidig ha satt seg en egen deadline for å akseptere et eventuelt salg av Aubameyang. Bakgrunnen er at klubben ønsker forutsigbarhet rundt spillerstallen inn mot årets sesong.

– Vi kommer til å vente noen dager til, men ikke lenger, sa klubbdirektør Hans-Joachim Watzke til storavisen Welt am Sonntag søndag.

Nå er fristen altså passert.

