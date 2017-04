Dortmund-keeperen sliter fortsatt med nattesøvnen etter eksplosjonene

ANNONSE

Sveitseren satt ved siden av Marc Bartra da spillerbussen ble utsatt for tre eksplosjoner på vei til tirsdagens hjemmemøte med Monaco i mesterligakvartfinalen. Bartra pådro seg brudd i håndleddet.

– Jeg har fortsatt problemer med å få sove. Det er det verste, at jeg ikke får sove om natten. Når jeg våkner, er jeg glad for at jeg ligger i sengen i mitt eget hjem, sier Bürki til den sveitsiske avisen Der Bund.

Oppgjøret mot Monaco ble utsatt i ett døgn som følge av bussangrepet. Kvelden etter tapte Dortmund 2-3 og fikk et dårlig utgangspunkt før returkampen.

Bürki innrømmer at han ikke klarte å være 100 prosent konsentrert mot Monaco.

– Jeg oppfattet alt som skjedde på banen litt tregere enn vanlig. Det var som at jeg hadde et slør foran øynene mine, forteller Dortmund-keeperen.

Borussia Dortmund fikk en opptur i helgen med 3-1-seier hjemme mot Eintracht Frankfurt.