Dortmund-sjef: – Vi skal aldri gi etter for terror

Det gjorde den mektige Dortmund-sjefen klart i en uttalelse publisert på Twitter onsdag.

– I garderoben ba jeg laget vise offentligheten at vi ikke kommer til å gi etter for terror, het det i meldingen fra Watzke.

Tre sprengladninger gikk tirsdag av i nærheten av Dortmunds spillerbuss. Laget var da på vei til klubbens hjemmebane for å spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco. To personer, blant dem Dortmund-profilen Marc Bartra, ble skadd i angrepet.

Kampen ble utsatt til onsdag.

– Vi spiller ikke bare denne kampen for oss selv. Vi spiller den for alle – enten du er fra Dortmund, Bayern eller Schalke. Vi ønsker å vise at terror og hat aldri må få styre våre handlinger. Og selvfølgelig spiller vi for Marc Bartra, som ønsker å se sitt lag vinne, melder Dortmund-sjef Watzke.

Tysk politi har foreløpig ikke pågrepet noen i sammenheng med eksplosjonene. Onsdag ble det kjent at etterforskerne ser på en mulig islamistisk kobling, men inntil videre er det ikke stadfestet at tirsdagens episode var et terrorangrep.