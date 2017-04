Dortmund slakter UEFA: - Vi ble fullstendig oversett

ANNONSE

Champions League-kvartfinalen mellom Borussia Dortmund og Monaco ble spilt allerede dagen etter angrepet på den tyske klubbens spillerbuss.

Det fikk både flere spillere og Dortmund-trener Thomas Tuchel til å reagere.

Tre sprengladninger gikk tirsdag av i nærheten av bussen. Laget var da på vei til Signal Iduna Park for å spille det første kvartfinaleoppgjøret. To personer, blant dem Dortmund-spilleren Marc Bartra, ble skadd i angrepet.

Trener Tuchel uttalte etter onsdagens 2-3-tap at laget hans følte seg oversett av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

- Vi hadde ønsket oss mer tid til å bearbeide det som skjedde, men følte oss fullstendig oversett av UEFA. Vi fikk beskjed per tekstmelding om at kampen skulle spilles dagen etter, sa Tuchel.

- En avgjørelse ble tatt i Sveits som fikk direkte innvirkning på oss. Noen minutter etter angrepet var det eneste spørsmålet vi fikk: Er dere klare til å spille kamp? Som om noen hadde kastet en ølboks på bussen vår. Da visste vi ikke noe om bakgrunnen for angrepet. Vi føler oss hjelpeløse. Datoen ble pålagt oss og vi ble ikke spurt om vi kunne spille, fortsatte Dortmund-treneren.

Sokratis Papastathopoulos spilte hele kampen mot Monaco onsdag. Midtstoppperen ga ikke inntrykk av å føle seg komfortabel med å spille dagen etter bombeangrepet.

- Jeg er først av alt glad jeg er i live. Etter dagen i går (tirsdag) fikk jeg ikke mer rom til å tenke.

- UEFA må forstå at vi ikke er dyr. Vi er mennesker med familier, som har barn hjemme i huset. Jeg er glad alle spillerne og alle i støtteapparatet er i live, sa Papastathopoulos til ESPN.

Lagkameraten Nuri Sahin gjorde et følelseladd intervju med Viasat etter kampen. Intervjuet kan du se i videoklippet under.

Uenig sikkerhetssjef



FIFAs påtroppende sikkerhetssjef mener UEFA gjorde rett i å la kampen mellom bli spilt dagen etter angrepet.

Helmut Spahn, påtroppende sikkerhetssjef i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), mener imidlertid at UEFA gjorde rett i å la kampen bli spilt onsdag.

- Hvis vi gir opp, så gjør vi akkurat det de kriminelle ønsker, sier han.

Men Spahn legger til at kampen «selvfølgelig ikke ville blitt spilt» hvis noen hadde omkommet i bussangrepet. Han peker også på at det er vanskelig å eliminere all form for fare i fotballen.

- Man må leve med en risiko, men den må minimeres i så stor grad som mulig, sier han i torsdagens utgave av Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Returoppgjøret mellom Dortmund og Monaco spilles onsdag neste uke.