Dortmund tapte i Monaco - ble holdt igjen av politet før kampen

MONACO - BORUSSIA DORTMUND 3-1 (6-3 sammenlagt):

Dortmund-spillerne fikk ingen ideell opplading til onsdagens kamp som de tapte 1-3 da politiet holdt igjen tyskernes spillerbuss i over 20 minutter før oppgjøret på Stade Louis.

Hendelsen fant sted kun åtte dager etter at tre bomber gikk av like ved lagets spillerbuss i Dortmund.

Som følge av politiets avgjørelse om å holde igjen bussen, ankom Dortmund stadion i Monaco for sent, noe som førte til at kvartfinalen ble utsatt i fem minutter.

- Ble ikke hørt



Men ifølge Viasat-reporter, Jan Åge Fjørtoft, ønsket Dortmund ytterligere fem minutter utsettelse, men ble ikke hørt av UEFA.

Dortmund var kritiske til UEFA etter at de måtte spille den første kvartfinalen et døgn etter angrepet forrige uke, men forbundet tok altså ikke hensyn til tyskernes ønske onsdag kveld.

Fjørtoft melder for øvrig også på Twitter at den tyske klubben ikke ble informert om hvorfor politiet i Monaco holdt dem igjen onsdag kveld.

Etter kampen forteller Dortmund-stjerne Marco Reus at spillerne ikke likte det som skjedde.

- Det var ingen god følelse når vi vet hva som skjedde sist uke. Vi satt 30-45 minutter i bussen og ingen forstod hva som skjedde. Det var selvsagt ikke den optimale starten for oss, sier Reus til Viasat.

Drømmestart for Monaco

Det er usikkert hvor mye spillerne lot seg påvirke av det hendelsen før oppgjøret, men det var Monaco som fikk den klart beste starten på kampen da Kylian Mbappé satte inn 1-0 allerede etter tre minutter.

Monaco vant det første oppgjøret i Tyskland 3-2, og den tidlige scoringen betydde at de gulkledde måtte score tre ganger for å ta seg videre til semifinalen.

Gjestene var nær med å utligne da Nuri Sahin forsøkte seg på et frispark utenfor Monacos sekstenmeter. Skuddet var godt, men ble stoppet av stolpen.

Hjemmefansen kunne puste enda mer lettet ut da Thomas Lemar fant Radamel Falcao foran mål få minutter senere. Colombianeren gjorde som han har gjort mange ganger tidligere i karrieren og stanget inn 2-0 for Monaco.

Utover omgangen bølget spillet frem og tilbake, men da dommeren blåste av til pause, stod det fortsatt 2-0 og 5-2 sammenlagt til Ligue 1-laget.

Tidlig Reus-scoring



Dortmund-stjerne Marco Reus tente et håp for gjestene da han reduserte for gjestene kun tre minutter ut i 2. omgang.

Tyskeren ble spilt fri av innbytter Ousmane Dembele, før han banket inn reduseringen.

Akkurat som før pausen skapte begge lag gode muligheter også etter hvilen, men det skulle bli Monacos kveld.

Ti minutter før slutt snappet Thomas Lemar opp ballen, før han sendte den videre til Valere Germain. Sistnevnte gjorde alt rett foran mål og satte ballen mellom beina til Dortmund-keeper Roman Bürki.

Gjestene klarte aldri å svare, og Monaco er dermed videre til semifinalen i mesterligaen etter å ha vunnet 6-3 sammenlagt mot Dortmund.

Semifinalene i Champions League trekkes fredag klokken 12.00.

