Drama i premieren: Liverpool rotet bort seieren på overtid

Rødtrøyene var på vei mot tre poeng etter å ha snudd kampen borte mot Watford. Men fire minutter på overtid raknet det for Jurgen Klopp & co.

WATFORD - LIVERPOOL 3-3:

I det som ble en forrykende fotballkamp endte det 3-3 på Vicarage Road lørdag formiddag.

Trolig er begge lag noe misfornøyd med akkurat det. Watford ledet både 1-0 og 2-1 og hadde relativt god kontroll på kampen, mens Liverpool skjerpet seg i andre omgang og snudde fra 1-2 til 3-2. Derfor sitter nok begge lags managere igjen med sure miner etter seriepremieren.

Watfords utligning kom for øvrig flere minutter på overtid da Miguel Britos kjempet ballen over streken på en dødball.

- For et drama, slo TV 2s Jan-Henrik Børslid presist fast etter kampen.

Liverpool, som måtte klare seg uten det de påstår er en skadet og Barcelona-aktuell Phillipe Coutinho, fikk dermed en skuffende start på sesongen.

Det er altfor tidlig å felle noen dom, men Liverpools forsvarsspill tyder mildt sagt ikke på at laget er en tittelkandidat denne sesongen.

Gang etter gang slapp de Watford til store muligheter, og særlig på dødball virket hjemmelaget farlig.

Det var også på dødball Liverpool slapp inn kampens første og siste scoring.

Fotballeksperter er nå samstemte i sin kritikk av rødtrøyenes defensive innsats.

- Sjokkerende

Hvorfor fikk vi en forsmak på etter bare åtte minutter, da steg nemlig storvokste Stefano Okaka til værs på en corner fra José Holebas og headet Watford i ledelsen fra kloss hold, helt umarkert.

- Soneforsvar på defensiv dødball trenger ikke være feil. Men når de som forsvarer den står stille, og de som angriper den løper, da blir det feil, påpekte fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

- Headingen er fra to meter. Ingen røde i nærheten av å angripe ballen. Det skal ikke være mulig, fulgte en oppgitt Morten Langli opp med.

Simen Stamsø Møller er enda mer krystallklar når han analyserer baklengsmålet på TV 2 i pausen.

- Det er hele tiden at halvt sekund for dårlig timing (på defensiv dødball), og jeg synes det er sjokkerende med tanke på at de også har hatt disse problemene før. Hvorfor er de ikke mer konsentrerte, hvorfor ser de ikke på mann hele tiden? spør en oppgitt Stamsø Møller.

BANG: Stefano Okaka får stå helt alene og heade hjemmelaget i ledelsen. Liverpools forsvarsspill får nå kraftig kritikk.



Forsvarsspillet blir garantert et tema på Liverpools treningsfelt de kommende dagene.

- Begge målene Liverpool har sluppet inn har kommet som et resultat av forferdelig forsvarsspill. Hvis dette fortsetter kommer de til å tape en haug av kamper og gå glipp av Champions League, sa den tidligere landslagsspilleren Danny Mills til BBC etter de første 45.

Og Liverpool har dårlig tid. Onsdag venter nemlig Hoffenheim til duell i kvalifiseringen til Champions League, og da har de ikke råd til å slippe til enkle målsjanser.

KJEMPESCORING: Sadio Mane utligner her for Liverpool.

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen etter 1-0, og Liverpool virket å være i skikkelig trøbbel da de plutselig vartet opp med et øyeblikks magi. Klokka viste 28 minutter da Sadio Mané spilte vegg med Emre Can og banket ballen i det lengste hjørnet på vakkert vis.

Dermed utlignet gjestene til 1-1 med en fantastisk scoring og nydelig angrepsspill, men gleden ble kortvarig. To minutter senere var det nemlig de gulkledde som kunne slippe jubelen løs - igjen.

Watford slo tilbake

Et innlegg fra høyre skapte kaos foran Liverpool-buret, og vipps lå ballen på sølvfat foran Abdoulaye Doucouré. 24-åringen gjorde ingen feil og banket inn 2-1 for Watford fra kort hold.

Syv minutter før pause fikk Liverpool en god mulighet til å utligne igjen, men Mohamed Salah skjøt over da han kom relativt alene med keeper Heurelho Gomes fra skrått hold.

Men andre omgang startet så meget bedre. Ti minutter inn i omgangen ble Salah feid ned av Heurelho Gomes, og dommeren hadde ikke noe annet valg enn å peke på straffemerket. Fra elleve meter var Firmino sikker som banken og utlignet til 2-2 for Liverpool.

TOK ANSVAR: Mohamed Salah og Roberto Firmino storspilte for Liverpool i andre omgang.

Det ga fornyet energi, og kun minutter senere lå ballen igjen i nettet bak Watfords keeper. En lang ball fra Dejan Lovren falt ned i beina på Firmino, og brassen fikk kontroll over kula med en fantastisk berøring. På hans andre chippet han over Gomes, og en meter unna mål kom Salah i hundre og satte inn 3-2 for rødtrøyene.

20 minutter før slutt var Dejan Lovren næv ved å avgjøre kampen da han steg til værs og headet rett på keeper, men Watford fikk avverget.

Sen utligning

Fire minutter på overtid utlignet Watford til 3-3 da Miguel Britos pirket ballen i mål etter at Richarlison først traff tverrliggeren via keeper Simon Mignolet.

Liverpool ropte etter offside, men dommeren vinket spillet videre. Dermed endte det 3-3 i en forrykende kamp.

Lagene må vente i en uke før de igjen skal i aksjon i ligaen. Liverpool møter Crystal Palace hjemme på lørdag, mens Watford reiser til Bournemouth for å møte Joshua King & co. samme dag.

