Dramatisk og ampert da Tyskland vant prøve-VM

CHILE - TYSKLAND 0-1:

Tyskland slo Chile i finalen av prøve-VM søndag kveld, men igjen var det videodømmingen som kom i fokus. FIFA har testet ut videodømming under dette mesterskapet, men det har ikke gått helt knirkefritt.

I finalekampen var det en episode etter 64 minutter som skapte reaksjoner. Chiles Gonzalo Jara plantet albuen i ansiktet på Tysklands Timo Werner og dommerne bestemte seg for å se situasjonen på ny.

- For dumt



Det endte med at Jara kun fikk gult kort og tyskerne frispark.

- Nei, nei, nei, det blir for dumt, utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen da dommer Milorad Mazic kun dro fram det gule kortet.

TV-reprisen viste tydelig at Jara var oppe med albuen i ansiktet på Tyskland-spissen og det så ut som om det burde vært rødt kort.

- Det skulle helt klart vært rødt, påpekte ekspert Tom Nordlie.

Kampens eneste mål ble scoret av tyskernes Lars Strindl etter 20 minutter av første omgang. Nevnte Werner var nest sist på ballen.

Dette er andre gang Tyskland vinner prøve-VM. Nasjonen gikk også til topps i 2005. Chile ble nummer to i år og Portugal nummer tre.

Portugiserne slo Mexico i bronsefinalen tidligere søndag.

Mot spillets gang



Det var Chile som fikk kampens første sjanse. Arturo Vidal satte opp Charles Aranguiz og han klemte til, men Antonio Rüdiger blokkerte skuddet. Vidal kom på returen, men Marc-Andre ter Stegen reddet.

Etter 20 minutter var chilenerne på ny nær ved å ta ledelsen. Vidal fyrte løs og ter Stegen ga en ny retur. Både Alexis Sanchez og Pablo Hernandez jaktet den, men de to spillerne ødelagte litt for hverandre.

Rett etter scoret tyskerne - mot spillets gang. Marcelo Diaz klønet det til og Timo Werner snappet ballen fra ham. Spissen kom alene med Claudio Bravo og trillet kula til en godt plassert Lars Strindl, som scoret.

Etter 36 minutter kunne tyskerne økt ledelsen. Leon Goretzka kom på et godt løp, og fikk ballen, men skjøt like utenfor fra skrått hold.

Rett før pause rotet Chile på ny i forsvar og Jara rotet bort ballen til Julian Draxler. Han ga videre til Goretzka, som skjøt, men Bravo reddet.

Ble ampert



Etter hvilen ble det altså ampert. Først røk lagkameratene i Bayern München, Arturo Vidal og Joshua Kimmich, i tottene på hverandre.

Kimmich var først rasende på keeper Bravo og Vidal svaret med å dytte tyskeren. Dommeren løste det hele ved å gi begge gult kort.

AMPERT: Arturo Vidal og Joshua Kimmich i krangel.

Drøye fem minutter senere var det altså Jara som skapte reaksjoner ved å plante albuen i ansiktet på Werner, men slapp unna med gult kort.

Det kokte virkelig i løpet av andre omgang og etter 76 minutter ble Chile-trener Juan Antonio Pizzi sendt på tribunen etter protester.

Fem minutter før slutt fikk Chile en enorm mulighet til å sikre ekstraomganger. Innbytter Edson Puch holdt ballen i spill nede ved dødlinjen og slo 45 grader ut mot Angelo Sagal. Fra rundt seks meters hold kunne han satt inn 1-1, men skjøt høyt over målet.

De siste minuttene ble det ytterligere kaos ute på banen og spillerne barket sammen etter at Emre Can irriterte chilenerne ved å låse ballen. Keeper Bravo kom ut og dyttet Liverpool-spilleren, og de to fikk begge gult kort. Tyskland-trener Joachim Löw var også involvert i tumultene.

Helt på slutten var Alexis Sanchez nær ved å utligne på et frispark, men Ter Stegen i Tyksland-buret vartet opp med en viktig redning.

Etter en opphetet andre omgang valgte dommeren til slutt å blåse det hele av, fire minutter på overtid, selv om han hadde lagt til fem.

