Drømmedebut for Finne da Vålerenga slo Viking

VÅLERENGA - VIKING 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Vålerenga tok imot Viking til den siste kampen i årets første eliteserierunde på mandag. Det var en match som var spesiell for flere av spillerne på banen - av ulike grunner.

Vertenes Abdisalam Ibrahim var Viking-spiller så sent som på fredag, men bare noen timer før overgangsvinduet stengte ble midtbanespilleren gitt bort til Vålerenga fordi stavangerklubben trenger å spare lønnsutgifter.

Samme dag ble venstreback Kristoffer Haugen forsøkt hentet av Vålerenga, men 23-åringen takket nei til Oslo-klubben, som i stedet dermed ble motstandere i første serierunde.

Men det var flere debuter på Ullevaal-matta mandag kveld.

I vinter hentet Ronny Deilas klubb Bård Finne fra tyske FC Heidenheim, i en overgang som satte sinnet i kok hos enkelte Brann-supportere - ettersom Finnes agent Stig Lillejord tidligere hadde uttalt at spilleren aldri ville bli å finne i en annen norsk klubb enn Brann.

- Det der har jeg aldri sagt, kontret spilleren selv overfor Nettavisen da vi tippet Vålerenga på en 7. plass i vårt tabelltips.

Og bergenseren trengte ikke lang tid på å presentere seg for sitt nye publikum.

Mot Viking var Finne på rett plass til rett tid, i det 53. spilleminuttet, og scoret målet som sørget for Vålerenga-seier og tre poeng i sesongåpningen, og toppet dagen med å bli kåret til hjemmelagets beste spiller av tilskuerne på Ullevaal stadion.

Flere Finne-sjanser

Og alt i alt var seieren fortjent, selv om matchen lenge sto og vippet mellom to angrepsvillige lag.

Etter tolv minutter kom kampens første sjanse, og den var stor. Ghayas Zahid og Bård Finne viste at de kan samarbeide godt allerede, og førstnevnte sendte den tidligere Brann-spilleren gjennom med et touch.

Avslutningen til bergenseren fra skrått hold gikk imidlertid utenfor, og minuttet senere satte Finne ballen rett på Iven Austbø ved en ny, stor sjanse.

Nå hadde Vålerenga tatt grepet om kampen, men Viking svarte med en kontring som bare var en unøyaktig pasning fra å gå i goalen.

Farlige unøyaktigheter

Det var hjemmelaget det meste handlet om, og på begge kanter kom laget til farligheter. Aller farligst var det likevel da Oslo-guttene rotet i sine bakre rekker, som etter 25 minutters spill. Enga-keeper Robert Marcus Sandberg satte sitt eget forsvar i en håpløs situasjon, og plutselig hadde Viking stjålet ballen innenfor vertenes 16-meter, men en lang tå fra tidligere Viking-spiller Abdisalam Abdulkadir Ibrahim reddet Vålerenga.

AKTIV: Moa Abdellaou var aktiv på topp for Vålerenga, men fikk aldri noe mål i sesongdebuten mot Viking.

Og nå hadde Viking spilt på seg selvtillit. Et par minutter senere var Michael Enge Haukås alene gjennom, men keeper Sandberg rettet opp sin tidligere feil med en mesterlig redning.

Førsteomgangen på Ullevaal var til tider svært morsom, med to angrepsvillige lag, men lagene gikk likevel til pause uten scoringer.

Herlig Näsberg-assist

Gjestene fra Stavanger hadde spilt på seg en god del selvtillit, og begynte andre omgang offensivt, men Vålerenga skulle slå nådeløst tilbake.

Vertene vant ballen på Vikings banehalvdel, og Ghayas Zahid førte ballen fremover for vertene. Han sendte kula videre til Ivan Näsberg som kom som et ekspresstog på venstrekanten, og nede ved dødlinjen var venstrebacken iskald.

Han chippet ballen enkelt over Viking-keeper Austbø, og nyankommer Bård Finne hadde en enkel jobb med å dunke ballen i nettet med hodet fra kloss hold.

Vålerenga-trøkk

Nå tok det fyr på Ullevaal, og vertene så ut til å ha fått en solid dose med vitamininnsprøytning av scoringen. Laget produserte et par store sjanser på rappen, og plutselig var Viking heldige som ikke lå under med flere mål. De 8.559 betalende tilskuerne på Ullevaal - minus et par hundre Viking-supportere - skiftet mellom jubelsang og fortvilede stønn mens de blåkledde brant flere store sjanser.

Men selv om hjemmelaget så ut til å ha kontroll på kampen, ga ikke Viking helt opp.

Ti minutter før slutt kombinerte gjestene flott, og ballen endte opp hos innbytter Patrick Pedersen, men fra ti meter skjøt spissen upresset høyt over mål.

Noen Viking-utligning ble det dermed ikke, og Ronny Deila og Vålerenga har fått den starten på sesongen de hadde håpet på. Allerede på torsdag venter Haugesund på bortebane for Oslo-klubben, mens Viking hjemmedebuterer for sesongen mot Tromsø.

