Drømmedebut for Hussain da Odd slo Sandefjord

Debutanten Etzaz Hussain kom inn fra benken og ble matchvinner for Odd hjemme mot Sandefjord. Laget fra Skien kjempet seg til 1-0-seier.

– Jeg fikk ballen på venstrefoten og dro til. En fantastisk start for meg. Jeg er veldig spillesugen nå, så jeg gleder meg til kampene framover, sa Hussain til Eurosport etter kampslutt.

– Vi hadde to hundreprosentsjanser, men klarte ikke å score. Derfor fikk vi svi, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen.

24 år gamle Hussain ble nylig hentet til Odd fra Molde, og midtbanemannen brukte liten tid på å markere seg. Han kom inn fra benken i det 64. minutt, og kun ni minutter senere ordnet han 1-0 til hjemmelaget i Skien. Hussains skudd fra skrå vinkel snek seg inn i lengste hjørne

Like etter fikk Sandefjords Victor Demba Bindia sitt annet gule kort for dagen, noe som betydde marsjordre og en enda tyngre oppgave for Bohinens Sandefjord-mannskap. Gjestene klarte ikke å kjempe seg til utligning. Dermed endte det med tre Odd-poeng.

Medaljekamp?

Resultatet gjør at Odd har 28 poeng på 19 kamper. Avstanden opp til medaljekampen er ikke avskrekkende stor. Kanskje kan Hussain og lagkameratene få blod på tann etter sliteseieren mot Sandefjord.

Laget fra hvalfangerbyen har 27 poeng, kun ett mindre enn Odd. Og det kunne blitt tre poeng også søndag, hadde ikke Carlos Grossmüller sviktet fra straffemerket i det 67. minutt. Odd-veteranen Espen Ruud sparket ned Joackim Solberg Olsen inne i feltet, og dommer Ola Hobber Nilsen pekte resolutt på straffemerket.

Der sviktet imidlertid Grossmüller. Uruguayaneren sendte Odd-keeper Sondre Rossbach feil vei, men ballen snek seg på utsiden av stolpen, naturlig nok til Grossmüllers store fortvilelse.

Ned på jorda

Sandefjord hadde vunnet sine tre siste kamper i eliteserien. Både Sogndal (2-1), Stabæk (3-1) og Tromsø (3-0) ble nedsablet i de tre foregående, men søndag kom Bohinens utvalgte altså ned på jorden igjen. Laget må håpe på en opptur hjemme mot bunnlaget Viking i neste runde. Deretter venter kamper mot Brann (h) og Molde (b).

Odd tapte borte mot Brann sist, noe som gjorde tre poeng viktig for selvtilliten i oppgjøret mot Sandefjord. I neste runde venter en tøff bortekamp mot Molde. Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver.

Etter Molde spiller Odd mot Aalesund (h), Sarpsborg (b) og Tromsø (h).

