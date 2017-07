Drømmedebut for Sakor i IFK Göteborg

Nordmannen scoret etter å ha vært på banen i åtte sekunder.

IFK Göteborg - Norrköping 4-1:

Norske Vajebah Sakor ble nylig klar for et nytt låneopphold. Sakor, som eies av Serie A-klubben Juventus, skal tilbringe resten av sesongen hos svenske IFK Göteborg.

Søndag spilte Sakor sin første kamp for klubben.

Det endte med en brakseier og Sakors første scoring for Gøteborg-klubben. Nordmannen ble byttet ut med under ti minutter igjen av kampen. Ifølge Aftonbladet tok det bare åtte sekunder for nordmannen hadde sikret seg sin første scoring for klubben.

- Det var deilig. Det er en stor ære å få være her. Jeg vil bare hjelpe laget så godt jeg kan, sier Sakor ifølge Aftonbladet.

Vajebah Sakor og Sam Adekugbes debuter trekkes frem som to høydepunkter av Fotbollskanalen.

- Totalt to gode debuter av to spillere som vil løfte IFK Göteborg i høst. De gir bedre bredde og bedre kvalitet, skriver Fotbollskanalen.

Norrköping tok ledelsen i oppgjøret, men hjemmelaget fra Gøteborg snudde altså kampen med sine fire mål. Norskamerikaneren Mikkel «Mix» Diskerud noterte seg med ett mål og én målgivende pasning i snuoperasjonen.