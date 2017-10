Drømmemål reddet Arsenal mot Røde Stjerne

En kjølig torsdag kveld i Beograd så lenge ut til å bli for mye for Arsenal, men et øyeblikks magi fra gjestene sørget for seier og tre poeng.

RØDE STJERNE - ARSENAL 0-1:

Et svært reservepreget Arsenal slet lenge mot Røde Stjerne, men fem minutter før slutt vartet londonlaget opp strålende angrepsfotball, og sikret seg dermed sin tredje seier av tre mulige i Europa League-gruppespillet.

Store målsjanser



Arsenal startet kampen best, og kom seg til en stor mål sjanse etter et kvarters spill. Walcott fikk ballen i farlig posisjon foran serbernes mål, men skuddet fra engelskmannen ble stoppet av keeper Milan Borjan.

Etter Arsenals store mulighet, tok hjemmelaget over kampen.

Først kom Richmond Boakye til en stor målsjanse som ble stoppet av Petr Cech, før samme mann stanget ballen via bakken og så i tverrliggeren like etterpå.

Røde stjerne fortsatte å skape sjanser, etter en halvtimes spill endte laget i røde og hvite striper med en giftig dobbeltsjanse. Først stoppet Cech et skudd fra Nemanja Radonjic. Returballen endte hos samme mann, men denne gang var det Reiss Nelson som stod i veien for skuddet.

MATCHVINNER: Oliver Giroud ble kampens eneste målscorer i torsdagens kamp mellom Røde Stjerne og Arsenal.

Drømmemål

I den andre omgangen hadde Arsenal overtaket, men også hjemmelaget kom seg til ålreite målsjanser. Dog slet lagene med å sørge for nettsus på Rajko Mitic stadion.

Ti minutter før slutt ble hjemmelagets Milan Rodic vist det røde kortet etter en duell med Francis Coquelin.

Utvisningen så ut til å gi Arsenal nye krefter, og fem minutter før slutt kom avgjørelsen. Jack Wilshere, Theo Walcott og til slutt Olivier Giroud vartet opp med imponerende fart i angrepsspillet, og ga Giroud muligheten til å brassesparke inn seiersmålet. Franskmannen, som har gjort det til vane å score vakre mål, takket og bukket, og sendte ballen i mål bak Borjan i Røde Stjerne-målet.

Arsenal, som vant de to første kampene i Europa League-gruppespillet, leder gruppe H foran nettopp Røde Stjerne. Hviterussiske BATE vant på hjemmebane mot Köln, og ligger på tredjeplass i gruppen.

