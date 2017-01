Drømmemål sikret Napoli seieren mot AC Milan

ANNONSE

AC MILAN - NAPOLI 1-2:

Napoli fikk en drømmestart på kampen med to raske scoringer mot Milan.

Med redusering før pause og et massivt trykk utover andreomgangen viste hjemmelaget at de likevel ønsket å kjempe for de tre poengene.

Med seieren legger Napoli press på Juventus og Roma i toppen av Serie A.

To kjappe fra Napoli

Gjestene fra Napoli fikk en strålende start på kampen. For anledningen kledd i hvite drakter, stormet Maurizio Sarris menn i angrep. Det skulle vise seg å betale seg kjapt.

Først banket Lorenzo Insigne ballen i mål bak Gianluigi Donnarumma i Milan-målet allerede etter fem minutters spill, før Jose Callejon fulgte opp med en ny scoring fem minutter senere.

Insignes mål kom som resultat av effektiv og presis kontringsfotball. En strålende pasning fra Dries Mertens satte Insigne i posisjon til å utfordre Donnarumma i Milan-målet. Insignes avslutning var det like utsøkt kvalitet, og fant veien i krysset bak hjemmelagets 17-årige keepertalent.

Da Callejon doblet ledelsen ti minutter ut i kampen, så det ut til å bli en mørk dagen på jobben for hjemmelaget. Napolis spanske angriper fikk ballen etter å startet et godt løp inn i sekstenmeterfeltet. Fra skrått hold fikk Callejon lirket ballen forbi Donnarumma. Også denne gangen var det mertens som stod bak den målgivende pasningen.

REDUSERTE: Juraj Kucka reduserte for AC Milan.

Kucka slo tilbake

Selv etter den marerittstarten, hadde ikke hjemmelaget gitt opp kampen.

Med knappe ti minutter igjen av førsteomgangen fikk Juraj Kucka satt inn reduseringen.

Slovaken fikk ballen fra Mario Pasalic, og gjorde ingen feil alene mot Pepe Reina i Napoli-målet. Kuckas mål så ut til å vekke noe i Milan-laget, som gikk rett i strupen på Napoli etter pausen.

Hjemmelaget presset gjestene fra Napoli, og spilte seg til flere store målsjanser utover andreomgangen.

Likevel klarte Milan aldri å score flere mål, og dermed stakk gjestene fra Napoli av med de tre poengene.