Edvartsen: - Jeg ble overrasket da jeg leste i media at jeg var ferdig i NFF

Svein-Erik Edvartsen reagerer på nyheten om at han skal være ferdig i NFF.

Tidligere fredag meldte TV 2 at den norske fotballdommeren er ferdig som seksjonsleder for Fotballforbundets avdeling for samfunnsansvar.

Fredag kveld forteller Edvartsen til Nettavisen at han er forbauset over nyheten.

- Jeg har jobbet hele uken blant annet med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter, sette meg inn i nye UEFA-prosjekter, og medieplan samfunnsansvar i henhold til avtale med sjefen min.

- Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med mine dyktige medarbeidere i seksjonen, og ble overrasket da jeg leste i media at jeg var ferdig i NFF, skriver Edvartsen i en melding til Nettavisen.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål og henviser istedet til sin advokat John Christian Elden.

Advokaten har ikke svart på Nettavisens henvendelser fredag.

- Takket nei til sluttpakke



Til VG forteller imidlertid Elden at de ikke er enige med NFF om noe sluttpakke.

- Vi har hørt signaler om at ledelsen ville kjøpe ham ut i juni, med et høyt pengebeløp, og fikk tilbud om full lønn ut 2018, men vi avslo det da Svein-Erik Edvartsen heller ville jobbe med fotball. Etter det har vi hverken fått eller bedt om nye tilbud. At arbeidsgiver ber om møter, betyr ikke at det er noen forhandlinger. Men vi stiller selvsagt opp, sier advokat Elden til VG.

– Vi kommer i møter når arbeidsgiver ber om det, men har avvist å diskutere noen sluttpakke. Det ble avvist i juni, og det var ingen endring på det i dag. Han trives godt i jobben og har fantastiske medarbeidere i seksjonen sin, forteller Elden.

Får ikke dømme



Ifølge TV 2 skal NFF være av den oppfatning at Edvartsens opptreden i år har vært uforenlig med jobben.

I begynnelsen av mai ble det nemlig klart at Edvartsen, en av Norges beste og mest profilerte fotballdommere, ikke får dømme fotballkamper i regi av Norges Fotballforbund denne sesongen.

Bakgrunnen var en svært krevende konflikt mellom Edvartsen og dommersjef i NFF Terje Hauge. Konflikten ble løst ved at Edvartsen signerte en sluttavtale. Edvartsen fikk også krass kritikk for sin behandling av dommerkolleger over tid.

Som følge av konflikten og avtalen som kom i stand mellom partene får han ikke lov til å dømme i Eliteserien denne sesongen, og han har også meldt seg ut av Dommerforeningen.