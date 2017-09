Edvartsen bryter tausheten: - Heksejakt og drittpakker

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Svein-Erik Edvartsen svarer på kritikken.

Det har stormet rundt Svein-Erik Edvartsen den siste tiden og nylig ble dommeren avskjedighet fra sin stilling i Norges Fotballforbund.

Edvartsen hadde jobb som samfunnsansvarlig i forbundet.

Nå bryter han tausheten med et innlegg på nettsamfunnet Facebook. Edvartsen legger ikke skjul på at han føler seg dårlig behandlet av NFF.

- Heksejakt



Toppdommeren skriver følgende:

- Kjære, alle sammen. Jeg har ikke mulighet til å svare alle, men tusen takk for utrolig støtte denne uken. Det setter jeg stor pris på. Flere hundre meldinger har tikket inn i ulike kanaler. Overveldende! Hva hadde du tenkt hvis toppsjefen der du jobbet hadde omtalt deg skriftlig til alle avdelingsledere, kjøpte deg ut av en av dine kontrakter 2,5 uker senere og prøvd å kjøpe deg ut av din sivile jobb under en uke etter det første utløpet? skriver Edvartsen i innlegget.

– Da John Christian Elden avslo det siste på mine vegne, fortsatte heksejakten, drittpakker i media og falske beskyldninger frem til de uten grunn sparket meg. Det blir tøft å stå opp mot et milliardkonsern som følgelig har mye større muskler enn meg, men jeg tar nå denne kampen en gang for alle. Igjen. Takk for all støtte, skriver Edvartsen på videre.

Ifølge TV 2 kom det nylig fram at Edvartsen skal ha sendt e-poster til sentrale folk i NFF og angivelig ha operert under falsk identitet.

NFF skal ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten Edvartsen var involvert i tidligere i år. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere av disse selv.

Selv nekter imidlertid Edvartsen for dette.

TV 2 skriver videre at dette likevel ikke skal være den eneste grunnen til at Edvartsen fikk sparken i NFF-jobben. Forbundet mener at Edvartsen har opptrådt på en oforenlig måte i den framskutte posisjonen han hadde.

Feilsendt e-post



Tidligere denne uken kunne TV 2 også melde at NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt ved en feil sendte en epost om Edvartsen til nettopp Svein Erik Edvartsen.

Eposten var ment for Kai-Erik Arstad, Grete Sollien, Alf Hansen, Nils Fisketjønn, Mette Sørlien, Erik Loe, Nils Johan Semb, Yngve Haavik og Svein Graff i NFF.

Bjerketvedt byttet imidlertid ut Svein Graffs navn med Edvartsens, og dermed ble den betente dommerkonflikten enda mer betent.

Onsdag kveld gjenga VG eposten i sin helhet.

Edvartsen ble i eposten totalslaktet av den ferske generalsekretæren, og han skrev blant annet at Fotballforbundet bevisst jobbet med å gi Edvartsen et tilbud han ville si nei til.

I e-posten fra Bjerketvedt sto det blant annet:

«Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uken kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham» skrev generalsekretæren i NFF.

Mest sett idag