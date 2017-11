Edvartsen har stevnet NFF

Den avsatte fotballdommeren Svein-Erik Edvartsen har stevnet Norges Fotballforbund (NFF) for feilaktig avskjedigelse, melder TV 2.

Det er Edvartsens advokat John Christian Elden som har sendt stevningen til NFF og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver.

– Vi er ikke overrasket over at stevningen nå er sendt. Dette varslet motparten da NFF avskjediget Edvartsen. I motsetning til Elden, som har påpekt at de ikke vil ha medieoppmerksomhet, ønsker ikke NFF å prosedere denne saken i mediene. Vi er godt forberedt og trygge på at vår sak står seg i retten, sier kommunikasjonsdirektør Svein Graff i NFF.

Elden har også varslet NFFs etiske komité om at han vil at saken for NFFs behandling av hans klient skal behandles der.

Det er først og fremst NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, sin opptreden som Edvartsen trolig vil ha belyst.

Ifølge TV 2 har Edvartsen den siste tiden blokkert en rekke sentrale personer i mediene og i NFF både på Twitter og Facebook. Blant andre NFFs Svein Graff og konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Ifølge VG har Elden sagt at de bestrider de avskjedigelsen og krever erstatning samtidig som at Edvartsen blir gjeninnsatt som seksjonsleder i NFF.

