Edvartsen og Hauge har skværet opp etter mistilliten

Terje Hauge og Svein-Erik Edvartsen har skværet opp. Det melder Norges fotballforbund i en pressemelding.

Derfor kan Edvartsen igjen bli å se som dommer i Eliteserien.

«Hauge og Edvartsen har etablert en klar felles forståelse for hverandres roller og ansvarsområder», heter det i meldingen.



Nettavisen meldte for en uke siden at Svein-Erik Edvartsen ikke hadde blitt satt opp til å dømme første serierunde av Eliteserien. Det skapte reaksjoner. Og når Nettavisen noen dager senere kom med nyheten om at Edvartsen mistet sin dommermentor Rune Pedersen etter 13 års samarbeid, kom det fram at det var «gjensidig mistillit» mellom dommerseksjonen i NFF og Edvartsen.

- Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen. Inntil den er etablert igjen, så dømmer ikke Svein-Erik Edvartsen i norsk toppfotball, uttale Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i NFF til Nettavisen.

Torsdag formiddag var det et forsoningsmøte mellom partene. Hauge og Edvartsen fikk pratet sammen, i påhør av blant annet Fisketjønn.

«I møtet ble en enige om ulike tiltak og aktiviteter fremover, for igjen å etablere den tillit som må være tilstede mellom administrasjonen og den enkelte dommer», heter det i pressemeldingen fra NFF.

DOMMERSJEF: Terje Hauge

Dommersjef Terje Hauge har ikke villet uttale seg om saken overfor Nettavisen i de foregående sakene. Nå sier han dette via pressemeldingen:

- Nå ser vi fremover, samtidig som vi har en klar felles forståelse for hverandres roller og ansvarsområder fremover. Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer, sier dommersjef Terje Hauge.

Edvartsen er glad for å få lov til dømme igjen.

- Vi hadde en ryddig og konstruktiv samtale, og jeg er inneforstått med de forventninger som stilles som meg som toppdommer. Setter pris på at vi internt har takhøyde for å kunne være uenige. Nå ser jeg frem til å ha fullt fokus på dømmingen igjen, og jeg gleder meg til å komme i gang med sesongen, sier Svein-Erik Edvartsen.