Edvartsen om konflikten: - Ser fram til møtet etter påske

ANNONSE

Den profilerte dommeren Svein-Erik Edvartsen har så langt ikke dømt én eneste kamp i Eliteserien denne sesongen og torsdag kveld skrev Bergens Tidende at pipeblåseren heller ikke skal dømme i fjerde runde.

Norges Fotballforbund, ved leder for konkurranseavdelingen Nils Fisketjønn, har tidligere bekreftet til Nettavisen at der er en pågående konflikt mellom Edvartsen og dommerseksjonen som er bakgrunnen for dette og det skal være en gjensidig mangel på tillit mellom partene.

Selv er dommeren ordknapp om denne konflikten, og ønsker ikke å kommentere det at han ikke er satt opp til fjerde runde, men sier til Nettavisen fredag at han skal i et møte om dette etter påske.

- Som nevnt tidligere har jeg ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger. Nå tar jeg påskeferie i Hafjell med tidligere assistentdommer Frank Andås, og ser frem til møtet etter påske, sier Edvartsen.

Møttes i mars



Dommersjef Terje Hauge og Edvartsen hadde også et møte i slutten av mars, etter at dommeren ikke var satt opp i verken runde én eller to i Eliteserien, og det ble da gitt inntrykk av at de hadde renset luften.

- Hauge og Edvartsen har i formiddag hatt et møte hvor også leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, deltok. I møtet ble de enige om ulike tiltak og aktiviteter fremover, for igjen å etablere den tillit som må være til stede mellom administrasjonen og den enkelte dommer, skrev Norges Fotballforbund i en pressemelding den gang.

Edvartsen ble imidlertid likevel ikke satt opp til den tredje runden og nå er det altså klart at han heller ikke får dømme i den fjerde runden.

Dermed ser det ut til at partene fortsatt ikke har funnet en løsning på den pågående konflikten og ytterligere møter må til for å komme til enighet.

- Ikke helt i mål



Generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sier til Nettavisen at partene ikke kom helt i mål i første møte og at det er derfor de skal møtes igjen etter påsken.

- Det er riktig at vi var på «rense luften»-nivå i det første møtet, men kom ikke helt i mål. Da er det fornuftig å ta en time out, og det har vi gjort. Derfor blir det et møte etter påske, sier han til Nettavisen.

- Vi satser på en løsning da, sier Bjerketvedt videre.

Bjerketvedt ønsker ikke å gå nærmere inn på hva det skal snakkes om på møtet. Det vil heller ikke Nils Fisketjønn si noe om.

- Jeg kan bekrefte det at vi samles igjen etter påske. Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer nå, sier han til Nettavisen fredag kveld.

Ryker runde fem?



Ifølge Bergens Tidende er det stor sannsynlighet for at Edvartsen heller ikke får dømme den femte runden i Eliteserien.

Ifølge avisen offentliggjøres nemlig dette dommeroppsettet tirsdag etter påske og det er langt fra sikkert at partene har blitt enig innen den tid.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!