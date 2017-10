Edvartsen varsler søksmål mot NFF-topp

NFF-topp Svein Graff har blitt varslet om personlig søksmål fra tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen (38), melder VG.

Ifølge VG skal Graff for flere uker siden ha mottatt et brev fra Edvartsens advokat, John Christian Elden, der han får spørsmål om han erkjenner erstatningsansvar etter uttalelser i media tidligere i høst.

Graff er i dag direktør for strategi og kommunikasjon i Norges fotballforbund og fikk i brevet beskjed om at dersom han ikke aksepterer dette, må han regne med et personlig søksmål, skriver avisen.

Ifølge VG er bakgrunnen uttalelser som falt etter at den tidligere toppdommeren ble avskjediget med umiddelbar virkning fra jobben som seksjonsleder i fotballforbundet tidligere i år.

SAKSØKES: Norges Fotballforbunds kommunikasjonsdirektør Svein Graff.

Da uttalte Graff følgende:

- NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenelig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF.

Allerede da sa Edvartsens advokat, John Christian Elden, at uttalelsene kunne få rettslige følger.

- Hvis Graff har uttalt seg slik, ser jeg frem til å høre ham føre bevis med strafferettslig beviskrav for sin uforbeholdne injurie, men det får eventuelt bli en egen rettslig prosess, sa Elden.

Konflikten mellom dommer Edvartsen og NFF har pågått gjennom hele året og begynte med en krangel mellom dommersjef Rune Hauge og Edvartsen. Den konflikten ble løst med et forlik i vår.

I høst ble det imidlertid kjent at NFF mener de sitter på bevis for at Svein Erik Edvartsen har sendt eposter med kritikk av Hauge og med rosende omtale av seg selv, under andres navn.

Dommeren er klokkerklar på at han ikke har noe med epostene å gjøre, men NFF var såpass sikre i sin sak at de valgte å gi Edvartsen sparken fra jobben som seksjonsleder.

Det er uttalelsene Graff kom med i etterkant av denne sparkingen han nå saksøkes for.

