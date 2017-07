Edvartsens familie ble preget av bråket: - Helt jævlig

I podcasten Toppfotball snakker dommer Svein-Erik Edvartsen ut om bråket med dommersjef Terje Hauge og mobbepåstandene.

OSLO (Moderne / Nettavisen): Det har blåst rundt toppdommer Svein- Erik Edvartsen i 2017. Toppdommeren havnet i medias søkelys etter en uenighet med dommersjef Terje Hauge og det hele ble en stor sak.

Edvartsen skal ha reagert på oppsettet av dommerteam for 2017 og han var heller ikke enig i avgjørelsen om at han ble fratatt Rune Pedersen som dommermentor og at Hauge selv overtok som Edvartsens mentor.

Som en følge av konflikten ble Edvartsen utelatt som dommer fra de første rundene i Eliteserien denne sesongen og etter en lang konflikt, ble det klart at 38-åringen ikke skulle dømme mer i toppdivisjonen i år.

- Helt jævlig

I kjølvannet av dette kom det også fram at enkelte følte seg mobbet av Edvartsen og at det var stor misnøye med ham i dommerstanden.

Du kan også høre podcasten via iTunes eller Soundcloud.

I podcasten Toppfotball snakker Edvartsen nå ut om den tøffe tiden. Han forteller blant annet at bråket rundt ham har gått hardt inn på familien.

- Det som har vært verst i den mediestormen som pågikk i mars, april og mai, er jo å se hvordan det har preget mine nærmeste, sier Edvartsen.

- Moren min på 67 år og Heidi, min forlovede, har blitt veldig preget av dette her. Det ble sånn at jeg måtte reise til Hamar for å handle for moren min, fordi hun ikke vil gå i butikken, og så reise tilbake til Kongsvinger og handle der, også, fordi Heidi ikke vil gå i butikken, forteller dommeren.

Han forteller videre at det hele toppet seg på 17. mai i år.

- Heidi ville gjerne se barnetoget, men ville ikke at jeg skulle være med, for da ble det så mye peking og snakking for da det kokte som verst rett før 17. mai. Det å sitte og se mora mi og Heidi bli så preget, det har vært helt for jævlig. De to damene er i hvert fall helt uskyldige, sier Edvartsen.

- Min mor og min forlovede har ingenting med dette å gjøre, og det at de har blitt så preget og ligget søvnløse, og ikke tør å gå utenfor døren, det har vært helt jævlig, forteller dommeren videre om den tøffe tiden.

- Røff sjargong

Når det gjelder anklagene om mobbing av kollegaer, avslører Edvartsen at det lenge har vært en tøff sjargong mellom folk i dommermiljøet.

- I de to høyest rangerte dommerteamene har det vært en veldig røff sjargong. I Whats App-grupper, på Snapchat og så videre. Vi fleiper med hverandre, veldig ofte over grensen, egentlig, men det har ikke vært noen hensikter om mobbing eller trakassering fra de som har sendt meldinger.

- Men jeg har også fått meldinger som er langt verre enn det noen griner på TV for, det er det ikke tvil om, sier Edvartsen.

Han forklarer at meldingene er oversendt fotballforbundet.

- Jeg har oversendt 30 sider med meldinger som jeg har fått. Det er klart at det er langt røffere enn det som har kommet frem i media.

- Må tåle ris og ros

Til tross for at det har blåst voldsomt rundt toppdommeren den siste tiden, ønsker han ikke å kritisere media for behandlingen.

- Med noen unntak så synes jeg media har opptrådt helt greit. Media må se alle sider av en sak og balansere det så alle kommer til orde. Jeg har ingen grunn til å kritisere, bortsett fra et par unntak som jeg ikke vil nevne, så synes jeg media har framstilt dette på en fair måte. Man må tåle å få ris og tåle å få ros. Jeg føler jeg har stått ganske alene mot resten, men samtidig har ikke jeg tenkt å legge meg og begynne å grine og skyte på andre for det. Jeg står for det jeg har gjort, og så forventer jeg at alle andre står for det de har gjort, forteller Edvartsen i Toppfotball-podcasten.

- Jeg oppfatter at det er mange som har kommet bort til meg og sagt at «vi synes du har blitt urettferdig behandlet. Vi synes du har fått har fått drittpakke, på drittpakke, på drittpakke. Det er noen som har agendaer mot å ta deg. Noen kommer aldri ut av hiet sitt». Og så videre, og så videre, sier han om den siste tids tilbakemeldinger.

Hør hele intervjuet med Edvartsen i ukesn episode av Toppfotball:

Du kan også høre podcasten via iTunes eller Soundcloud.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!