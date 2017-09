Edwin Gyasi nektes å trene med Aalesund - igjen

For tredje gang denne sesongen har klubben ilagt sin egen stjernespiller karantene etter brudd på interne regler.

Han nektes å trene med laget på ubestemt tid og er dessuten vraket fra søndagens hjemmekamp mot Stabæk, skriver Sunnmørsposten fredag.

- Vi har hatt møter med Edwin i dag, der vi har gitt beskjed om at han ikke er med i troppen på søndag. Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland til avisen.

Han ønsker ikke å fortelle hvilke regler Gyasi skal ha brutt.

Sunnmørsposten hevder videre at flere spillere i Aalesunds førstelagstropp skal være svært irriterte over måten Gyasi har opptrådt på i det siste, og hovedtrener Trond Fredriksen har nå fått et stort problem i hendene.

Sunnmørsposten skriver at nederlenderen har kontrakt ut neste sesong, og når de fleste overgangsvinduene er stengt må klubben trolig velge mellom å forlenge karantenen eller inkludere ham i en tropp med spillere han skal ha gjort misfornøyd.

Dette er heller ikke første gang Gyasi nektes å trene med laget. I januar måtte han stå over flere treninger fordi AaFK-trener Trond Fredriksen mente han var for fokusert på å komme seg til utlandet.

I juli brøt han klubbens interne regler og ble utestengt på nytt. Nå har det altså skjedd for tredje gang.

Gyasi er regnet som en av klubbens beste spillere, og har denne sesongen spilt 19 kamper og scoret tre mål. Han har også notert seg for tre målgivende pasninger.