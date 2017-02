ANNONSE

Veterankeeper Essam El Hadary reddet Bertrand Traores straffespark og sendte Egypt til finale i afrikamesterskapet.

Egypt vant 4-3 over Burkina Faso på straffespark etter at selve semifinalen endte 1-1. Mohamed Salah ga Egypt ledelsen med et flott mål midt i annen omgang, men Aristide Bance utlignet.

Bances scoring var det første målet El Hadary slapp inn i sluttspillet i Gabon, etter å ha fredet målet i 653 sammenhengende minutter i afrikamesterskapet, en rekke som startet allerede i 2010.

I straffesparkkonkurransen misset Abdallah El Said med Egypts første forsøk, men El Hadary holdt laget sitt inne i kampen da han reddet skuddet fra Burkina Fasos keeper Herve Koffi.

44-åringen stoppet deretter også Traores straffe.

Egypt har vunnet afrikamesterskapet sju ganger, flere enn noen annen nasjon, men landet er i sluttspill for første gang på sju år etter å ha vunnet turneringen tre ganger på rad mellom 2006 og 2010.

- Burkina Faso var bedre enn oss, men greide ikke å utnytte sine store sjanser, sa Egypts argentinske landslagssjef Hector Cuper.

- Vi var slitne, og vi ønsket oss straffesparkkonkurranse. Der kan alt skje. Vi er henrykt over å være i finalen.

Motstander i finalen blir vinneren av torsdagens semifinale mellom Kamerun og Ghana. Finalen spilles søndag.

