Ekskona: - FA behandlet Moore skammelig

ANNONSE

Moore var kaptein da England tok sin hittil eneste VM-tittel i fotball med 4-2-seier over Vest-Tyskland i finalen på Wembley. Etter at han avsluttet sin aktive karriere i 1978, hadde han kun tre managerjobber på lavere nivå i engelsk fotball.

Tina Moore, som fikk to barn med fotballegenden, hevder FA kunne gjort mer for eksmannen, som døde i 1993 bare 51 år gammel.

- Han var dypt deprimert, sier hun i et intervju med magasinet The Radio Times.

- Han hadde mye stolthet i seg, men følte seg samtidig avvist, forvirret. Det er opprørende hvordan FA behandlet ham, en skandale, fortsetter Tina Moore.

Hun finner liten trøst i at den tidligere ektemannen er hedret etter sin død. Blant annet står en seks meter høy statue av ham utenfor nye Wembley, som åpnet i 2007.

- Det er vel og bra at det finnes statuer av ham nå, men det burde skjedd mens han levde. Han trakk seg inn i seg selv, sier hun.

Englands Fotballforbund har tidligere medgitt at Moore, som spilte 108 landskamper i sin karriere, ikke ble behandlet med den respekten han fortjente.

- Jeg er klar over at FA er blitt kritisert for behandlingen av Bobby etter at han la opp, sa styreformann David Bernstein i 2013.

- Det gjør meg trist at så er tilfellet, og selv om jeg ikke kan svare for det som skjedde den gangen, er det åpenbart at organisasjonen vår kunne gjort mer, tilføyde han.

(©NTB)