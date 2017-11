Ekspert refser norske klubber: - Henter ikke spillere som passer

Eliteserien 2017 nærmer seg slutten og for mange venter det ferie og avslapning. Men nå starter kanskje det viktigste arbeidet for klubbene.

BERGEN (Nettavisen): - Overgangsvinduet handler om lange forberedelser. Vintervinduet i 2018 må klubbene ha vært godt i gang med i et til flere års tid, forklarer fotballekspert Joacim Jonsson til Nettavisen.

Han mener det er mye rart som foregår i overgangsvinduene.

- Det å begynne med forberedelsene for noen måneder siden er amatørmessig og vil gjøre at det meste handler om tilfeldigheter, forklarer han.

Jonsson mener gode forberedelser og klare tanker om hva man trenger ut ifra hvilken type fotball man spiller er avgjørende. Overgangsvinduet er ikke et marked hvor man skal samle flest gode fotballspillere, men heller finne spillere som passer en profil.

SKEPTISK: Joacim Jonsson synes ikke de norske klubbene henter «riktige» spillere.

En profil

- På generell basis mener jeg det alt for ofte hentes spillere for at dem er gode og ikke at de nødvendigvis passer profilen til laget. Klubbene må identifisere det som passer inn i klubbens profil og her er spillerens personlighet helt avgjørende, sier han og viser til to gode eksempler.

- Brann og Lillestrøm er to lag av de i Eliteserien som jeg synes er flinkest til å hente spillere ut ifra spillestil.

Klubbene møttes i helgen i en kamp førstnevnte vant greit på Brann Stadion. I forkant av kampene kom begge lag med to nyheter som gledet mange supportere og eksperter. Frode Kippe signerte en ny kontrakt med Lillestrøm og tar et år til, det samme gjør Daniel Braaten for Brann, selv om han har slitt med skader i det siste.

- Enklere med Eliteserie

- Jeg pleier ikke tenke så mye frem i tid, men det var greit å få det avklart. Ellers måtte man nesten ha begynt å peile ut andre veier. Men for meg gjelder hele tiden å bli klar for neste uke og neste trening. Nå gjelder det å bli ferdig med denne sesongen, før vi begynner på den nye, sier Frode Kippe til Nettavisen.

- Var det at du tar et år til avhengig av Eliteserie-spill neste år?



- Det er litt enklere å få avklart ting når det ser greit ut sportslig. Nå gjør det det, så det var et greit tidspunkt syntes jeg. Så det var godt å komme til enighet forrige uke, forklarer Kippe.

Midtstopperen med den enorme fysikken har vært viktig for kanarifuglene i år og står med fem fulltreffere på 22 kamper. At Kippe fortsetter gleder sjefen som ser for seg at Lillestrøm utvikler seg videre, uavhengig av overgangsvinduet.

- Vi er glade for alle våre spillere som er på kontrakt. Vi kommer til å få et bedre fotball-lag i tiden fremover, utviklingsmessig. Det handler om å være opptatt av hverdagen, trene hver dag og trene målrettet. Vi har i dag et lag som er atskillig bedre enn det vi startet med for ti måneder siden. Det er mange enkeltspillere som har tatt lange klyv mot å bli gode Eliteserie-spillere, forklarer Arne Erlandsen til Nettavisen.

En berikelse

Frode Kippe er 39 år gammel, mens Daniel Braaten er 35. Begge spillere har vært sentrale på sitt lag og bidratt sterkt i løpet av sesongen. Det at man kan dominere i en slik alder kan gjøre at man stiller spørsmål ved kvaliteten i ligaen.

- Når det gjelder Braaten og Kippe så er de to heldigvis unntak. Hadde serien vært fylt av aldrende spillere så hadde det vært et sykdomstegn. De er ikke akkurat noen halvfeite pensjonister, begge har en ekstrem fysikk som matcher sine yngre kollegaer og vel så det. Vil heller si at disse to er en berikelse for ligaen, forklarer Jonsson.

Skader har hindret Braaten å spille flere kamper for Bergenslaget, men i de 15 kampene vingen har spilt for Brann har han imponert. Tre scoringer har det blitt for den tidligere Vålerenga-spilleren, men Lars Arne Nilsen og Brann har klart å utnytte Braatens enorme fysikk i grunnspillet.

Eliteserie-spill i fare

Men så spørs det om Frode Kippe blir å se i Eliteserien neste sesong. Selv om mye skal skje før Lillestrøm rykker ned er de ikke helt sikret enda. Med to kamper igjen av sesongen er det seks poeng ned til Sogndal på direkte nedrykksplass. Lillestrøm har heldigvis for Kippe en bedre målforskjell enn de hvite fra saftbygda. Med minus 4 i målforskjell skal det litt til for at Sogndal tar igjen «fugla» ni mål på de to siste.

Derimot er det større sjanse for at Lillestrøm havner i kvalik. Aalesund har, etter overraskelses-seieren mot Rosenborg, krabbet seg opp på kvalik-plass med sine 29 poeng. Det gjør at det er fem poengs luke de må tette til kanarifuglene.

I tillegg til Lillestrøm har Kristiansund og Tromsø 34 poeng slik at det blir jevnt i kampen om å unngå kvalifiseringsplass. Førstnevnte får besøk av sølv-jagende Molde på Åråsen før de avslutter borte mot overraskelseslaget Sandefjord.

- Nå tenker vi på Molde, få noe ut av den. Det er mange viktige kamper igjen og vi vil prestere for å ikke være avhengig av andre lag for å holde plassen, sier Kippe som får støtte av sjefen.

- Vi skal forbedre oss godt mot Molde, advarer Erlandsen.

Kristiansund møter Sandefjord hjemme før de avslutter mot Kristiansund borte. Tromsø avslutter mot Haugesund hjemme før de reiser til Bergen og Brann Stadion i sesongens siste kamp. Sogndal møter Stabæk borte før de tar imot Vålerenga på Fosshaugane Campus. Aalesund har et litt tøffere program med bortekamp mot medaljejagende Sarpsborg 08 før de tar imot enda et medaljejagende lag i Strømsgodset.

