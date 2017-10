Elabdellaoui forlenget med Olympiakos

Omar Elabdellaoui slet med feber og oppkast i helgen, men friskmelder seg selv til møtet med San Marino.

En sprudlende høyreback avslørte onsdag, dagen før VM-kvalifiseringsmøtet med lilleputtstaten, at han har forlenget kontrakten med det greske storlaget Olympiakos.

– Jeg har skrevet treårskontrakt, forteller Elabdellaoui til NTB.

Han gikk til den greske klubben i 2014. Landslagsbackens kontrakt gikk ut etter sesongen, men varer nå til 2021.

– Jeg har vært der lenge, det er en storklubb og jeg trives veldig godt. Det er Champions League-fotball og en klubb som alltid kjemper om titler. Og jeg er ikke redd dersom det kommer et tilbud, for man finner alltid en løsning, sier Oslo-gutten.

Elabdellaoui er flere ganger blitt koblet til Watford, hvor gamletreneren Marco Silva er manager. Nå unngår Olympiakos i det minste at den stødige backen går gratis.

Avviser vraking

25-åringen slår tilbake mot rapportene om at han var vraket fra Olympiakos-laget i helgen.

– Sykdom. Jeg har vært syk de siste dagene og var ikke med laget. Jeg er veldig fin igjen nå. Jeg har hatt feber og kastet opp etter å ha blitt rammet av et slags virus. Jeg var rett og slett ikke tilgjengelig. Jeg trente ikke dagen før kamp eller noe. Jeg ble ikke vraket. Jeg er ikke ute av laget, så vidt jeg vet, sier forsvarsspilleren som står med 26 A-landskamper for Norge.

Olympiakos har trøblet voldsomt i høst. Senest i helgen ble det tap, 0-1 mot Atromitos. Nylig fikk trener Besnik Hasis sparken etter bare 109 dager i trenerstolen.

– Vi har ikke startet godt nok, rett og slett. Da blir det endringer. Olympiakos er en stor klubb som skal ha resultater. Det er en grunn til at klubben har så mange titler som den har. Da ble det en ny trener, sier Elabdellaoui.

Misfornøyde fans

Kun åtte poeng på seks kamper er den brutale fasiten i den greske eliteserien i høst.

– Det er tøft når vi ikke har tatt mer poeng enn vi har gjort. Stemningen er ikke den beste, men det sier seg selv. Vi vet hva som må til for å snu situasjonen, sier høyrebacken.

– Fansen er ikke happy. Det er litt misnøye og frustrasjon fra noen, men det er normalt. Jeg har også selv merket det, men ikke noe personlig, alt er rettet mot laget. Men det hadde jeg egentlig bare forventet. Du vet hvordan fans er, de vil ha svar når ting ikke fungerer.

Det kokte over i toppkampen mot AEK Aten. Politiet brukte tåregass for å roe gemyttene.

– Det var ikke så store greier. Det ble litt stopp i spillet da politiet brukte tåregass, og alle spillerne måtte inn i garderoben. Jeg har vært der nede så lenge at jeg vet at det kan oppstå litt her og der, men det var ikke noe som gjorde meg redd.

