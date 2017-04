Elden tror ikke på Hauge-trussel

ANNONSE

Tidligere denne uken meldte NRK at dommersjef Terje Hauge vil si opp dersom NFF ikke lytter til dommerforeningens innstilling i Edvartsen-saken.

Dommerforeningens innstilling er at dommer Svein Erik Edvartsen ikke kan dømme kamper slik situasjonen er i dag.

- Tar for gitt at det er løgn

John Christian Elden, som representerer Svein Erik Edvartsen, skriver følgende om Hauges trussel i en sms til Nettavisen.

- At Hauge, som en av to parter som var i en konflikt, etter at den ble løst, skal ha truet med å gå fra jobben sin, har jeg bare sett i media. Jeg tar for gitt at det er en løgn, og at han ikke opptrer så illojalt mot NFF, skriver Elden.

REPRESENTERER EDVARTSEN: John Christian Elden.

Fredag skrev TV 2 at flere dommere føler seg mobbet og trakassert av Edvartsen. Edvartsen skal ifølge kanalens kilder ha sendt meldinger til dommerkolleger der han anklager dem for å ha dømt for dårlig.

Elden sier følgende om TV 2s sak med anonyme kilder:

- Vi noterer oss at det synes å være en utstrakt grad av illojalitet fra noen dommere, og særlig dersom noen av de anonyme mediekildene faktisk eksisterer, men regner med at NFF tar de nødvendige grep.

Ble lovet å dømme

Ifølge eposter fra NFF-toppene Pål Bjerketvedt og Nils Fisketjønn, som NRK har fått innsyn i, loves Edvartsen å dømme kamper fra og med sjuende serierunde.

Slik ble det ikke.

Fredag sendte NFF ut en pressemelding der de gjorde det klart at Edvartsen ikke dømmer i Eliteseriens sjuende runde.

- Det er vanskelig å forhandle med en part som ikke følger inngåtte avtaler, og der den ene armen tydeligvis ikke vet hva den andre gjør, sier Elden til NRK.

Konfrontert med Eldens uttalelser sier NFFs generalsektretær Pål Bjerketvedt følgende til NRK:

-Etter dommerforeningens sterke budskap torsdag har det oppstått en spent og vanskelig situasjon som alle parter bør ha interesse av å vurdere for deretter å finne løsninger. Da er det naturlig å fryse situasjonen, sortere alternativene og snakke sammen. Det er hva NFF på en ansvarlig måte nå tar initiativ til. Vi ønsker ikke å eskalere konflikten, men dempe den. Det er alle tjent med, avslutter generalsekretæren.

Svein Erik Edvartsen har ikke dømte noen kamper i Eliteserien denne sesongen, grunnet konflikten med dommersjef Terje Hauge og dommerforeningen.

I KONFLIKT: Svein Erik Edvartsen er i konflikt med dommersjef Terje Hauge.