Elendige baner og for dårlige lag: Derfor dropper norske toppklubber Norway Cup

Norway Cup har i flere år slitt med å tiltrekke seg de beste lagene i Norge.

Dårlig banekvalitet, uorganisert kampprogram og lite tilretteleggelse. Det er gjennomgangsmelodien blant klubbene i Eliteserien Nettavisen har snakket med.

I flere år har de beste juniorlagene i Norge og Eliteseriens yngre satsingslag valgt bort Norway Cup som matchingsarena på sommeren.

- Norway Cup er jo en breddeturnering, ikke en eliteturnering. Hvis rammene blir lagt til rette for internasjonal motstand, så er dette veldig interessant. Og så er det hvordan turneringen struktureres. Vi vil gjerne at ting skal være så proft som mulig, da vi har et utviklingsløp her hvor vi ønsker at spillerne skal lære mest mulig, sier Niklas Nyland, utviklinggsjef i Sarpsborg 08, til Nettavisen.

Invitert fire lag



Sarpsborg 08 skal ikke delta på Norway Cup i år, men det kan hende Nyland får noen av sine ønsker oppfylt på vegne av turneringen likevel.

Som Nettavisen har meldt gjør nå arrangøren Bækkelagets sportsklubb, grep for å lokke tilbake eliteklubbenes satsingslag til Ekebergsletta. Norway Cup har bekreftet at de fra 2017 vil organisere en eliteturnering der utvalgte elitelag på G16-nivå har blitt invitert. De norske lagene som er invitert er Vålerenga, Bodø/Glimt, Rosenborg og Strømsgodset.

Alle fire har sagt ja, og vil møte tilsvarende satsingslag fra storklubben Porto FC, samt IFK Göteborg, Legia Warszawa og Legia Gdansk.

Flere og flere sier nei



Norway Cup har vært nødt til å gjøre noe hvis de skulle klare å bli attraktive for disse lagene igjen. Trenden de siste årene har vært klar. Svært få elitelag har ønsket å sende sine beste unge menn til sommerturneringen på Ekebergsletta. Der Norway Cup rundt tusenårsskiftet og litt inn på 2000-tallet var en turnering flere topp- og talentklubber satset på med sine beste juniorlag, har flere og flere sagt nei til den tradisjonsrike turneringen.

Før invitasjonen til den nye eliteklassen kom, var det for eksempel ikke aktuelt for Rosenborg å stille med lag på Norway Cup.

- Nei, vi kommer ikke til å sende elitelag til Norway Cup. Vi har ikke gjort det før, og har ikke diskutert å gjøre det i år. Det er egentlig ikke noen større grunn enn det, sa Stig Inge Bjørnebye, sportsdirektør i Rosenborg, til Nettavisen tidligere i vår.

SPORTSLIG LEDER: Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i RBK.

Og Rosenborg har ikke alene om å si nei til den «vanlige» delen Norway Cup.

- Hva andre klubber tenker rundt Norway Cup vet ikke jeg, men vi har vår strategi og spiller ikke Norway Cup med våre aldersbestemte lag, sier Inge André Olsen, sportssjef i Stabæk, til Nettavisen.

Grunnene til hvorfor flere av eliteserieklubbene ikke har ønsket å delta er mange, men felles for de fleste har vært mangel på tilretteleggelse for behovene elitelagene har.

- Vi har jo ikke opplevd at det har vært tilstrekkelig med gode lag med i Norway Cup, og i tillegg har du jo banekvalitet. Dersom du sammenligner med Gothia Cup så har de vært flinkere til å tilrettelegge for elitelag, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til Nettavisen.

Han understreker at klubben i mange år har prioritert vekk Norway Cup både grunnet banekvalitet og motstanden, men også fordi de har andre turneringer både nasjonalt og internasjonalt.

SPORTSSJEF: Rune Soltvedt er sportssjef i Brann.

Det samme gjelder Tromsø, som i tillegg understreker at det handler om reisekostnander, og det man får igjen av å reise til Norway Cup.

- I utgangspunktet handler jo dette om reisinga, og det hadde vært annerledes om vi var fra Oslo. I tillegg handler det om hvilke lag som deltar, og banekvaliteten, sier Sven-Morten Johansen, sportssjef i Tromsø, til Nettavisen.

- For å ha kvalitet må du ha færre lag og bedre baner for å tilfredsstille det kvalitetsbehovet man etterspør på aldersgruppene 16-19 år, og som store klubber etter hvert har for sine lag. Man må bygge opp noe som gjør at spillerne blir bedre, rett og slett, sier Johansen.

Og akkurat her trykker skoen for veldig mange av de andre klubbene. For til tross for Norway Cups mangfold, er det spørsmål om det er den beste arenaen for utvikling.

Invitasjonscuper tiltrekker



På spørsmål om hvilke cuper eliteserieklubbene prioriterer, er det flere som nevner de nasjonale tiltakene satt i gang av Norsk Toppfotball (NTF), men det er spesielt invitasjonsturneringer som får toppklubbenes oppmerksomhet.

SPORTSLIG LEDER: Inge Andre Olsen er sportslig leder i Stabæk.

- Vi er blant annet med på Lennart Johanssons cup i Stockholm, der mange av de beste lagene i Europa er involvert. Barcelona er ofte der og mange andre gode andre europeiske lag. Vi var i Liverpool nå og spilte mot flere Premier League-akademier med G-19. Vi var i Rotterdam med G-14 og møtte toppklubber i Nederland. Vi blir gjerne invitert til turneringer der vi møter de ypperste lagene i Europa, sier Stabæks Inge André Olsen.

Det er det samme opplegget for blant annet Brann som heller sender sine beste lag utenlands, samt matcher dem med andre elitelag i Norge.

- Vi sender jo ulike aldersgrupper til ulike turneringer. Vi skal blant annet til Nike Cup for 14-åringer, og det er en turnering som er internasjonalt anerkjent. I tillegg har vi en turnering i Bordeaux i Frankrike, og så er det turneringer i blant annet Danmark. På toppen av dette har vi jo nå også en nasjonal kampplattform for yngre lag, som arrangeres av NTF. Dermed er jo matchingen bedre, hvilket gjør at man slipper å dra på så mange turneringer, sier Soltvedt.

VIF stiller alltid



Et av lagene som skal sende sitt beste elitelag på G16-nivå denne sommeren er Vålerenga. De har bestemt seg for å ta del i Norway Cups nysatsning.

- I år har Norway Cup bestemt seg for at de skal lage en eliteklasse på G16-nivå der Vålerenga er en av de norske klubbene som skal være med. Der kommer vi med vårt beste lag, sier Thomas Hasselgren, utviklingssjef i Vålerenga, til Nettavisen.

Vålerenga har dessuten tradisjon for å stille med et titalls lag på Norway Cup hvert år.

- Det er breddelag. Vi har jo hatt rundt 15-20 lag hvert lag, men det er ikke nødvendigvis våre beste lag, understreker Hasselgren.

FINALE: Vålerengas Daniel Fredheim Holm har spilt finale i Norway Cup med moderklubben Trosterud. Her i kamp mot Daniel Braaten.

Han forstår likevel godt at det er flere klubber som vegrer seg fra å delta med sine beste lag når turneringen sparkes i gang i uke 31.

- Det er langt flere invitasjonsturneringer enn tidligere, og man har jo enda flere turneringer rundt om i de nordiske landene også. Og det er kanskje ikke slik at Norway Cup er den store «happeningen» som den en gang var, sier Hasselgren.

- Det er vel også gjerne sånn at man velger å bruke ressursene sine på turneringer der man har lag som ligner hverandre i større grad med tanke på nivået. I tillegg er det banene på Ekeberg som det har vært mye utfordringer med, legger VIFs utviklingssjef til.

- En flott uke og cup



Og selv om de fleste eliteserieklubbene ikke sender sine beste lag, er det flere som er samstemte om at potensialet til Norway Cup er massivt. Både som den nåværende breddeturneringen, men også som en potensiell eliteturnering.

- Jeg tror at Norway Cup har vist at det konseptet de har er fantastisk bra, og favner mange i verden. Det er en veldig flott uke og cup i Oslo, så jeg synes ikke de skal gjøre så veldig mye annerledes. Det er klart at i en så stor cup så kreves det enormt med baner for å avvikle alle logistikken på kamper, sier Inge André Olsen, som selv var med å vinne cupen da han spilte for Søgne.

Også Rosenborgs Bjørnebye roser Norway Cups breddefokus og mangfold.

- Norway Cup er fantastisk. Det er en sosial breddeturnering med et stort mangfold, og en hel masse andre verdier, sier Bjørnebye.

De Nettavisen har snakket med håper dessuten Norway Cup skal kunne nå tilbake til den prestisjen turneringen en gang hadde.

- Det hadde vært utrolig fint, og med fare for å bli for nostalgisk, men de beste minnene mine som fotballspiller er fra Norway Cup og Gothia Cup. Det er fantastiske turneringer, og dersom man kunne fått til en eliteturnering, så hadde ingenting gledet meg mer enn det, sier Thomas Berntsen, sportssjef i Sarpsborg 08, til Nettavisen, som understreker at Sarpsborg 08 gjerne skulle deltatt i en eliteklasse på Norway Cup.

