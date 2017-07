«Eliteseriens beste» forlenget Aalesunds marerittstatistikk

Molde knuste Aalesund 3-0.

AALESUND - MOLDE 0-3:

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær roste islendingen Björn Bergmann Sigurdarson opp i skyene før sesongstart, og la i møte med Nettavisen lite skjul på hvor viktig 26-åringen ville være for årets Molde-lag gjennom sesongen.

- For å si det sånn, jeg hadde ikke byttet Sigurdarson mot noen annen spiller i Eliteserien, sa Solskjær til Nettavisen da vi tippet Molde på tredjeplass i vårt tabelltips.

Og lørdag viste Sigurdarson hvor viktig han er for Molde, da han scoret to av målene i 3-0-seieren over naboene fra Aalesund på Color Line Stadion.

Dermed forlenget han Aalesunds forferdelige statistikk mot Molde: Aalesund har nemlig aldri vunnet en seriekamp mot naboene fra Romsdal på eget gress. Den statistikken forlenges med minst én sesong til.

- Viktig med hevn

- Dette var spesielt, etter forrige hjemmekamp (mot Aalesund) da de vant. Å få hevn var viktig for oss, sier islendingen til Max etter kampen.

Hans to mål sørger for at han deler førsteplassen på toppscorerlisten i Eliteserien med Stabæks Ohi Omoijuanfo. Begge to har nå ti scoringer hver. Fredrik Brustad, som scoret 3-0-målet, er sikker på at lagkameraten vil stå alene øverst på toppscorertabellen når sesongen er avsluttet.

- Å, ja. 100 prosent. Han gjør en fantastisk innsats i dag, og er en utrolig viktig mann for laget, så all «cred» til han, sier Brustad.

«Beste i Eliteserien»

Det første målet kom midtveis i første omgang, da islendingen viste klasse inne i feltet på innlegg fra Christoffer Remmer.

Sigurdarson steg til værs og plasserte ballen oppe i høyre hjørne med et vakkert hodestøt, og sørget med det for at gjestene fra Molde kunne gå til pause i hatoppgjøret med 1-0-ledelse.

Det høstet han også stor applaus for. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var en av dem som hyllet islendingen på Twitter, og kalte ham «den beste spilleren i Eliteserien»:

Beste spilleren i Eliteserien leverer denne helga også! Fantastisk scoring! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 8, 2017

Men både Molde og islendingen skulle få mer å juble for etter hvert som kampen skred frem.

Omdiskutert straffesituasjon

I andre omgang yppet nemlig Aalesund seg, men etterlot samtidig mye rom bakover i jakten på utligning. Det utnyttet Fredrik Brustad seg av, som plutselig var alene med vertenes keeper Andreas Lie.

Molde-spissen tok med seg ballen forbi Lie før han ble felt av sisteskansen, og dommer Svein Oddvar Moen pekte resolutt på straffemerket.

- Han er på meg og hindrer, så for meg er den klar, sier Brustad til Max etter kampen.

Samtidig lot han Lie slippe unna med gult kort, noe som skapte uenighet blant fotballekspertene på Twitter:

At ballen er på vei "utenfor" mål har da ingenting å si så lenge Brustad rekker den uten problem. Soleklart rødt kort. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 8, 2017

Nå har folk klaga på dobbel straff (straffe og rødt) i mange år. Når dommer endelig bare tar enkel straff så er det selvsagt også galt. — Svea (@VGSvea) July 8, 2017

Soleklart rødt! Ikke si han gjør et ærlig forsøk på å ta ball der? Ballen er langt forbi når han tar mann — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) July 8, 2017

Tar mann, men ballen spilles vekk fra mål( siden) og går mot dødlinja. Derfor gult — Tom Nordlie (@TomNordlie) July 8, 2017

Uansett var Björn Bergmann Sigurdarson sikker fra straffemerket, og 2-0-scoringen var samtidig hans tiende seriemål for sesongen.

Topper toppscorertabellen

Dermed er han oppe i like mange fulltreffere som Stabæks Ohi Omoijaunfo, og deler dermed toppen av toppscorertabellen med landslagsspissen.

Men hjemmepublikummet på Color Line Stadion var ikke blitt servert sin siste skuffelse for kvelden.

Den kom nemlig kvarteret før full tid, da Fredrik brustad fikk muligheten til å avslutte et innlegg fra Eirik Hestad og punkterte kampen med sitt 3-0-mål.

Molde på medaljeplass

Dermed kan Molde for alvor begynne å se seg oppover på tabellen, med tredjeplass og fem poeng opp til Rosenborg på topp.

Aalesund på sin side befinner seg fortsatt på femteplass, men har bare fem poeng ned til Kristiansund på 13.-plass.