Eliteseriespiller sykmeldt: - Utsatt for blind vold

ANNONSE

19-åringen lå til overvåkning over natten før han ble sendt hjem søndag.

Sykmeldt

Stabæks daglige leder Jon Tunold var mandag i kontakt med Hanche-Olsens familie for å få tillatelse til å uttale seg om saken. Han sier følgende til Nettavisen om det som har skjedd:

- Andreas ble lørdag kveld utsatt for blind vold ved en t-banestasjon i Oslo. Som følge av dette er han sykmeldt de to neste ukene, i første omgang. Forholdet er anmeldt til politiet, sier Tunold til Nettavisen.

Han kjenner ikke saken på detaljnivå, og vil ikke uttale seg om hendelsesforløpet.

- Men til tross for det som skjedde er han våken og klar, og har det etter forholdene bra. Han har også en far som er lege, så han blir godt ivaretatt, sier Stabæk-lederen.

- Hva slags skader har han fått?

- Det sier seg selv at han har fått noen slag, men jeg kan ikke si så mye mer enn det. Vi må ta skaden alvorlig, men det er fortsatt usikkert hvor stor alvorlighetsgrad det dreier seg om, sier Tunold.

Nettavisen var mandag i kontakt med Hanche-Olsen, men i samråd med klubben ønsker han ikke å uttale seg om situasjonen.

Politiet: - Jobber med å kartlegge



Påtaleansvarlig i saken, Gjermund Hanssen ved Majorstua politistasjon, sier til Nettavisen at det er for tidlig å si om det dreier seg om blind vold.

- Det er flere ungdommer som har slåss, og vi jobber nå med å kartlegge hvem som har gjort hva, sier Hanssen til Nettavisen.

Det skal ha vært en stor ansamling av personer som var involvert i bråket.

- Det vi vet er at det i forbindelse med en fest i nærheten var mye mennesker samlet på Gaustad T-banestasjon. Det brøt ut slagsmål mellom det som av tipsere ble anslått å være mellom 50 og 100 ungdommer. To personer ble liggende igjen etter slagsmålet, sier etterforskningsleder på saken, Line Mari Fremstad i Oslo politidistrikt, til Nettavisen.

- Kraftig hjernerystelse



Hun sier at de to, som begge er under 20 år, ble fraktet til sykehus. Den ene fikk reise hjem etter en sjekk, mens den andre, som altså skal være Hanche-Olsen, måtte bli over natten.

- Han måtte bli igjen for observasjon. Han fikk en blødning i hodet utenfor hjernen, altså en kraftig hjernerystelse, sier etterforskningslederen.

Politiet har foreløpig ikke kontroll på gjerningspersonen- eller personene.

- Vi har ikke det ennå, men vi arbeider med å snakke med en del vitner som kan ha sett noe. De meldingene vi fikk var at gjerningspersonene dro fra stedet før politiet kom fram. Vi må tråkke opp de sporene vi har, og det er en del omstendigheter som er uklare, sier Fremstad.

- Er det snakk om blind vold?

- Vi har ingen holdepunkter for å si verken det ene eller det andre.

Ifølge Stabæk-leder Tunold skal klubben nå være tålmodige og gi 19-åringen tid til å bli frisk.



- Først og fremst skal vi gi ham den roen han trenger for å bli bra igjen. Så må vi se an situasjonen, det er ikke noen grunn til å «pushe» dette her. Han må lytte til kroppen, sier Tunold.

Stortalent

Unggutten er sett på som en svært lovende fotballspiller. Forsvarsspilleren fikk sin debut i Eliteserien forrige sesong og tok godt vare på sjansen. 19-åringen var på banen i totalt 13 kamper for Bærum-klubben og leverte en rekke gode prestasjoner.

Han scoret blant annet ett mål og startet alle de ti siste ligakampene for laget som berget plassen mot Jerv i kvalik.

SLO GJENNOM I FJOR: Stabæks Andreas Hanche-Olsen fikk 13 kamper for blåtrøyene forrige sesong. Her i kamp med Rosenborgs Alex Gersbach.