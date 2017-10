Ellevill Vålerenga-seier: Slettet 53 år gammel Viking-rekord

Viking gikk på sitt verste tap på hjemmebane gjennom historien da Vålerenga høvlet over nedrykkslaget og vant utrolige 7-1.

VIKING -VÅLERENGA 1-7:

VIKING STADION (Nettavisen): Viking hadde et syltynt håp om å beholde plassen etter 2-0-seier mot Kristiansund i forrige serierunde.

Det håpet ble momentant knust av Vålerenga, som regelrett ydmyket et skrekkelig dårlig Viking-lag, og ikke ga seg før de hadde scoret utrolige 7 (!) ganger på Viking-målvakt Amund Wichne.

Et trøstemål fra Andreas Nordvik var heller ikke nok til å forhindre at Vikings rekord for største tap på hjemmebane fra 1964 ble slettet. Den gangen tapte de 1-6 for Sarpsborg - nå er det i stedet søndagens Vålerenga-kamp som skriver seg inn i historiebøkene med bekmørk skrift hos Stavanger-klubben.

Som en prikk over i-en fikk også André Danielsen to gule kort og marsjordre i det som var hans 500. kamp for klubben. Det eneste lyspunktet Viking kunne ta med seg fra søndagens kamp var at dommeren var snill nok til å droppe tillagt tid i andre omgang.

Drømmetreff fra Stengel

Etter en rolig åpning på kampen, smalt det etter 10 minutter. Vålerenga kom på en overgang ved Chidera Ejuke. Han gikk innover i banen og la videre til Christian Grindheim. Vålerenga-veteranen ble tvunget til å spille ballen bak til Herman Stengel, som sto på 25 meter.

Han var helt upresset, og valgte å gå for gull. Og gull ble det. Stengel fikk drømmetreff - et nydelig langskudd i venstre kryss sørget for en tidlig 1-0-ledelse for Vålerenga.

Og da raknet det for Viking. På det neste angrepet fikk Simen Juklerød rett og slett gå søndagstur gjennom Viking-forsvaret og legge ballen i lengste hjørne etter fryktelig passivt forsvarsspill fra Viking. 2-0 før kvarteret var spilt.

4-0 etter en drøy halvtime

Og det tok ikke lange tiden før ballen lå i nettet bak Viking-målvakt Amund Wichne igjen.

Vålerenga fikk frispark midt på Vikings banehalvdel. Det ble slått inn av Herman Stengel, som fant hodet til Enar Jääger. Han stusset ballen over en Viking-målvakt som var på bærtur ute i feltet.

Med 3-0 etter 28 minutter så kampen ut til å være over allerede lenge før første omgang var ferdigspilt.

Men det gjaldt i så fall bare hjemmelaget. For Vålerenga var langt fra ferdigspilt - og bare sju minutter senere satt den igjen for Oslo-laget.

Enar Jääger fikk headet en ball ned i beina på Simen Juklerød. Han banket inn sitt andre og Vålerengas fjerde for kvelden.

Brassemål fra Fridjonsson

Og Vålerenga fortsatt showet i andre omgang.

Etter 54 minutter lot et passivt Viking-forsvar Samuel Fridjonsson stå og trikse med ballen inne i feltet i noen sekunder. Da han var fornøyd med trikseoppvisningen sin, brassesparket han ballen like gjerne i en bue over keeper til 5-0 for Vålerenga.

Svakt av Wichne å la den gå over seg, men likevel herlig prestasjon av Fridjonsson.

Et trøstemål signert Andreas Nordvik sørget for at noen Viking-supportere ble sittende litt lenger - men da Simen Juklerød fullførte hattricket sitt med et nydelig langskudd til 6-1, fikk mange nok og takket for seg.

Slettet 53 år gammel rekord

Da Herman Stengel, foran nesten tomme tribuner, satte 7-1 noen minutter før slutt, slettet han Vikings rekord for verste hjemmetap noensinne. Det var tidligere på 1-6, mot Sarpsborg i 1964.

Og som om ikke det var trist nok for Viking, fikk André Danielsen, som spilte sin kamp nummer 500 for Viking, sitt andre gule kort like etterpå. Dermed måtte kapteinen gå i dusjen med rødt kort i det som sannsynligvis er hans verste kamp i hans lange Viking-historie.

Selv om matematikken ikke tillater oss å annonsere nedrykket enda, er det liten tvil om at Viking nå kun har heder og ære å spille om de siste serierundene.

Vålerenga klatret på sin side opp til 7. plass og har heng på topp fem.

