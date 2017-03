Elyounoussi-gutta skaper trøbbel for Lagerbäck

ANNONSE

BELFAST (Nettavisen): Likheten mellom Moi Elyounoussi og Tarik Elyounoussi har skapt hodebry for Lars Lagerbäck på treningsfeltet i oppkjøringen til møtet med Nord-Irland denne uken.

At fetterne spiller i samme posisjon og har tilnærmet lik spillestil har heller ikke gjort jobben enkelere for Norges nye landslagssjef.

Moi: - Jeg scoret og han ropte «Bra, Tarik!»

Lagerbäcks forveksling av Elyounoussi-duoen har nå blitt en populær spøk innad i landslagsmiljøet, forteller Moi.

- Vi har jo fått høre at vi er ganske like både utseendemessig og i spillestil. Det var litt artig blant annet med en situasjon der jeg scoret og han ropte «Bra, Tarik!». Det har skjedd motsatt og. Jeg skjønner at han kan blande oss, sier Moi Elyounoussi til Nettavisen.

- Retter dere på ham når han tar feil av dere?

- Vi retter ikke på det under treninga, men vi nevner det etterpå. Da blir det latter og vi fleiper om det. Han har til og med fleipet om det selv i ettertid og sagt feil med vilje, så det har blitt en fleip.

- Du frykter ikke at den av dere som har gjort det best på trening ikke får spille fordi Lagerbäck tar feil av dere?

- Ha-ha, det skulle tatt seg ut. Det er ikke så ille, og han ser nok en viss forskjell, gliser Moi.

MANGE NYE ANSIKTER: Lars Lagerbäck er i ferd med å bli kjent med sin nye spillergruppa. Fremdeles er det en bit å gå.

Tarik: - Måtte gi opp



Tarik Elyounoussi bekrefter at landslagssjefen har trøblet litt med å skille ham og fetteren.

- Han har hatt en liten utfordring med å se hvem som er hvem på bana. Det er sånn det pleier å være i starten, og jeg og Moi er ganske nære slektsmessig. Det tar sikkert litt tid å lære navnene og ansiktene til alle.

Olympiakos-spilleren er trygg på at assistenttrener Per Joar Hansen har full kontroll på hvem som er hvem.

- Vi sa ifra i starten, men etter hvert ga vi opp og lot vi det være. Det var nesten hver gang, så da var det greit å bare la det være. Det kan ha vært at noen av oss har fått mer skryt enn fortjent. Det kan jo spille inn mot et laguttak, men jeg tror Perry har litt mer kontroll på den biten der.

Norge møter Nord-Irland i Belfast 20.45 søndag. Da er det trolig bare plass til én Elyounoussi på banen.