Elyounoussi om svak norsk periode: - Det var merkelig

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge startet lørdagens VM-kvalifiseringskamp mot Tsjekkia på godt vis, men klarte ikke å følge opp den gode starten med å sette ballen i mål.

Det klarte derimot de tsjekkiske gjestene. Theodor Gebre Selassie utnyttet at Jonas Svensson mistet overblikket i en innleggssituasjon. Tsjekkeren kom seg fri fra Svenssons markering, og fikk sklidd Tsjekkia i ledelsen etter 36 minutters spill på Ullevaal.

Senere slo Norge tilbake med godt spill, der Alexander Søderlund utlignet for Norge med et godt straffespark. De norske fotballherrene skapte flere gode målsjanser, og kunne stått igjen med seier og tre poeng med litt mer flyt i de avgjørende situasjonene.

Svak norsk periode



Det skjedde dog ikke, og perioden fra midtveis i den første omgangen og frem til pause skiller seg ut som den store synderen.

Der tok Tsjekkia over initiativet i kampen, og presset Norge ved flere anledninger. Rune Jarstein vartet opp med flere gode redninger, men klarte altså ikke å gjøre noe med Selassies mål.

Den svake norske perioden ble også lagt merke til på banen.

- Det var en liten periode i førsteomgang. Det var merkelig. Jeg gikk bort til Stefan og spurte om han var seig i beina. Gutta klarte ikke å forflytte seg på midten der. Vi klarte å ta oss opp igjen, og etter det synes jeg vi spiller en bra match, sier Elyounoussi i møte med pressen etter lørdagens kamp.

- Aggressiviteten var ikke på topp, slår han fast.

- Vi blir slitne

Elyounoussis spissmakker, Alexander Søderlund, forklarer at han selv ble mektig sliten underveis i kampen. Han peker på lite spilletid det siste halve året som en årsak.

- Jeg synes vi var veldig gode en periode i andreomgang. Vi blir nok slitne. Jeg snakker i alle fall for meg selv når jeg sier det. Jeg har ikke spilt så mange kamper i år, så jeg kjenner det jo, sier Søderlund.

- Vi klarer ikke å holde det oppe hele tiden. Vi presser mye og vinner andreballer, og det klarer vi ikke hele kampen. Da går vi ned et hakk, fortsetter han.

Heller ikke landslagssjef Lars Lagerbäck var fornøyd med lagets innsats i den første omgangen av kampen.

- Det var et klart steg framover. Det var en litt blandet 1. omgang med litt for mange balltap til å være helt fornøyd. Det så veldig bra ut i 2. omgang, selv om vi ikke satte prikken over I-en. Spillerne gjorde en bra arbeidsinnsats. Det var noen sjanser som burde blitt mål, sa Lagerbäck.

Søderlund ble Norges målscorer i oppgjøret da han banket inn et straffespark etter en knapp times spill. Tarik Elyounoussi ble lagt i bakken inne i Tsjekkias sekstenmeterfelt, og Søderlund fikk jobben med å omgjøre straffesparket til mål.

Det klarte han, og sikret Norge 1-1 og uavgjort. Det éne poenget sørger for at Norge nå har fire poeng etter seks kamper i VM-kvalifiseringen.