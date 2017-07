Det ble ingen kvartfinale mellom Danmark og Tyskland i fotball-EM for kvinner lørdag. Værgudene sørget for at kampen måtte utsettes til søndag.

Det ble for mye regn til at kampen kunne spilles lørdag. Opprinnelig starttidspunkt var 20.45. Nyhetsbyrået TT melder at kampstart blir 12.00 søndag.

Flere store vannpytter samlet seg på banen mens de tyske og danske spillerne varmet opp tidligere lørdag. Dommer Katalin Kulcsar besluttet at banen var for farlig å spille på. Kampen ble utsatt flere ganger, men like før klokken 22.00 ble det altså besluttet at forholdene ikke tillot spill. Dermed måtte tilskuerne i Rotterdam gå skuffet hjem.

Tidligere lørdag slo Nederland Sverige 2-0 i mesterskapets første kvartfinale.

