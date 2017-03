KLAR FOR SOGNDAL: Walid Atta har signert en låneavtale med Sogndal og venter nå kun på de siste papirene fra Saudi-Arabia før han er spilleklar. Her er han i duell for AIK mot Steffen Iversen og Rosenborg i 2010. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Sogndal sikret seg midtstopper

Den 30 år gamle midtstopperen Walid Atta har signert for Sogndal, men blir først spilleklar når de siste papirene er sendt fra Saudi-Arabia.