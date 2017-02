ANNONSE

Det vil i så fall bli det største sportsarrangementet Tyrkia noen gang har arrangert.

Landet trakk i 2014 sin søknad på sluttspillkampene i EM i 2020 for å konsentrere seg om 2024-søknaden.

Søknaden ble offentliggjort på hovedkvarteret til Det tyrkiske fotballforbundet (TFF) i Istanbul av sportsminister Akif Cagatay Kilic og fotballpresident Yildirim Demiroren.

Demiroren sa at søknaden vil bli levert til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) 2. mars, like før fristen for kandidatene.

– Jeg håper at det vil føre til at det kommer noe vakkert for vårt land, sa Kilic.

– I de senere år har Tyrkia tatt store steg når det kommer til fotballstadioner. Tyrkia kan arrangere noe på toppnivå innenfor idrett, fortsatte han.

I kampen om et mesterskap i 2024 vil Tyrkia få konkurranse fra blant annet 2006-VM-arrangør Tyskland.

