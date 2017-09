En ny Rekdal inntar toppfotballen: - Har aldri sett maken i den alderen

Thomas Rekdal (16) høster lovord fra både onkel Kjetil og andre eksperter etter imponerende innsats i Obos-ligaen for Fredrikstad.

2001-modellen er sønn av tidligere eliteseriespiller Sindre Rekdal, nevøen til mer kjente Kjetil Rekdal og har således genene i orden.

16-åringen, som også er et fast innslag på Norges G16-landslag, har fått fire innhopp så langt for FFK denne sesongen og er spådd en stor karriere.

Unggutten storspilte mot Start i Fredrikstads 2-1-seier i helgen og er nå blitt så het at klubben har innført medienekt for den lovende midtbanespilleren.

Verken Nettavisen eller Fredriksstad Blad har fått lov å intervjue ham, og Rekdal blir rett og slett skjermet.

«Full forståelse for interessen omkring Thomas med tanke på den familiære koblingen og spennende ferdigheter. Vi har foreløpig sagt nei til en del medier som ønsker å gjøre artikler eller reportasjer om han. Gutten er 16 år, har bare hatt et par innhopp og vi ønsker ikke å bygge press på han, eller bygge forventninger blant de som følger klubben vår. Thomas er en svært jordnær og reflektert gutt, og håndterer antagelig oppmerksomheten bra, men inntil videre ber vi om at dere ikke kontakter Thomas for dette» skriver daglig leder og sportssjef Joacim Heier i en epost til Nettavisen.

- Har masse talent

En som får lov til å uttale seg er onkel og tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal. Han følger nevøens karriere og mener den er på rett spor.

- Han har masse talent. Jeg får ikke fulgt med på alle kampene siden jeg er mye ute og reiser selv, men jeg vet at han har en fin utvikling og en fornuftig gjeng rundt seg som gir ham gode råd. Det hjelper utviklingen hans, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

- Hvor stort talent er han?

- Han er bare 16 år, men nå skjønte jeg at han gjorde en god kamp mot Start i helgen, og da er man på et bra nivå allerede. Det er bra å levere en god kamp mot et voksent lag som Start allerede som 16-åring. Det gjenstår en del selvfølgelig, blant annet litt fysikk, men han har bra basisferdigheter, er god med ballen og smart, mener han.

FÅTT PRØVE SEG: Fredrikstads Thomas Rekdal har fått tillit flere ganger denne sesongen. Her takker han de tilreisende etter kampen mellom Bodø/Glimt og Fredrikstad på Aspmyra stadion tidligere i år.

Thomas Rekdal ble faktisk trent av TV-ekspert og fotballmann Joacim Jonsson på Skogstrands ungdomslag fra 11- til 15-årsalder. Der var Jonsson hovedtrener sammen med Thomas’ far Sindre.

Fortalte ikke om landslaget

Den svenske fotballeksperten forteller om det han mener er «en fantastisk ydmyk person».

- Da han ble tatt ut på landslaget for første gang, gikk det flere dager før noen visste det, for han hadde ikke sagt det til noen. Normalt pleier jo disse gutta å være ivrige på Instagram, Snapchat og alt sammen, men da var det noen på laget hans som hadde lest et annet sted på nettet at han var tatt ut. Han er veldig «laidback», sier Jonsson til Nettavisen.

Han er naturligvis full av lovord om sin tidligere elev.

IMPONERT: Joacim Jonsson.

- Han er ekstremt spennende og har ekstremt god forståelse for spillet. Hans største styrke er egentlig å spille andre spillere gode. Helt siden han var «knøttespiller» har han alltid spilt til spillere som er bedre plassert. Selv om han kunne gått selv og scoret masse mål, spilte han alltid til spillere som var bedre plassert, forteller Jonsson til Nettavisen.

- Hva er det som gjør han så spennende?

- Han er en utrolig reflektert spiller, jeg har faktisk aldri sett maken i den alderen. 99 av 100 går selv og scorer mål når man er ni-ti år, men det gjorde ikke han. Han har gjort mange unge gutter glade i løpet av årene, de har fått score mål takket være Thomas, sier Jonsson med et flir.

Han vil ikke råde sin gamle elev til å enten bli værende i Fredrikstad eller jakte et høyere nivå. Men det viktigste er at han får spille fotball, mener eksperten.

- Jeg er ganske sikker på at uansett hvor han reiser, kommer han til å spille seg inn på laget. Men spørsmålet er om han spiller så bra at han blir kjøpt, for han er ikke en «eyecatcher» som fosser igjennom ledd, drar av spillere og scorer masse mål. Han er slik man så mot Start, han er rolig og flink til å sette opp andre i gode posisjoner. Det er umulig å si hvor god han blir, men forståelsen er «top notch» allerede nå, sier Jonsson.

Selv om han har fulgt nøye med, har ikke Kjetil Rekdal hatt noen roller i løpet av nevøens karriere, og det er hovedsakelig broren Sindre som har fulgt opp Thomas opp.

- Sindre har nok hatt en stor andel i utviklingen til Thomas, skryter Kjetil Rekdal.

STOLT ONKEL: Kjetil Rekdal tror Thomas kan få en fin karriere.

- Vi er ærgjerrige folk

Han vet godt hva som kreves for å lykkes på den store scenen. Og den tidligere landslagsspilleren mener nevøen har innstillingen som må til for å slå gjennom.

- Jeg tror broren min har vært ganske klar på det oppgjennom årene, og Thomas har beina godt plantet på bakken og vet nøyaktig hva han må jobbe med. Og han gjør det også.

- Har du gitt ham noen råd?

- Ja, jeg har jo det. Men dette må han finne ut selv, og det blir kanskje mer bruk for mine råd når han de kommende årene skal velge hva han skal gjøre med tanke på klubbskifter, hvor lenge han skal bli i Fredrikstad og så videre. Da kommer kanskje min erfaring mer til sin rett. Men han har det bra der han er nå, sier den nåværende TV-eksperten.

I sommer skrev G16-landslagsspilleren sin første proffkontrakt da han undertegnet en toårsavtale med klubben.

Etter storspillet allerede nå kan det hende det er noen i Østfold som angrer på at kontrakten ikke strekker seg lenger.

- Hadde det vært morsomt med en ny Rekdal på øverste nivå i Norge?

- Ja, og vi skal ikke utelukke det. Vi er seige og ærgjerrige folk, så det kan fort skje, sier Kjetil Rekdal.

Neste FFK-kamp spilles borte mot Kongsvinger førstkommende søndag.

Her kan du se Rekdals presise venstrefot i aksjon. Klippet deles etter tillatelse fra Eurosport:

Pasningsfoten til @FredrikstadFK's Thomas Rekdal. Vi lurer på hvor han har den fra... 😅 pic.twitter.com/GVBy2iF1a8 — Eurosport Norge (@EurosportNorge) September 18, 2017

