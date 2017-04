Én person pågrepet etter Dortmund-eksplosjoner

ANNONSE

Statsadvokatens pressetalskvinne Frauke Köhler bekreftet på en pressekonferanse klokken 14.00 at tysk politi har arrestert én person i forbindelse med tirsdagens angrep.

Det skal være snakk om to mistenkte fra det islamistiske miljøet.

- To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet, sa Köhler.

Köhler fortalte at flere brev ble funnet på stedet, og samtlige henviste til Syria.

- Vi har funnet flere brev der noen hevder de sto bak. Ett antyder mulig islamistisk motiv, det andre krever at Tyskland trekker seg ut av Syria, sa Köhler.

SIKRER SPOR: Politiet sikrer spor ved hekken der bombene gikk av.

Kunne gått mye verre

Under onsdagens pressekonferanse kom det også fram at konsekvensene kunne blitt langt verre etter onsdagens eksplosjoner. Sprengstoffet inneholdt metallbiter og skal ha vært kraftig nok til å kunne gjøre ødeleggelser innenfor en radius på 100 meter.

- En av disse metallstiftene traff en nakkestøttene til et av setene i bussen. Det var med andre ord flaks at det ikke endte verre, sa Köhler.

Rapportene om at politiet også undersøkte venstreradikale miljøer, ble avkreftet.

Politiet vurderer tirsdagens angrep som profesjonelt gjennomført og godt planlagt. Alle sprengladningene ble utløst samtidig.

- Idrettsfolk på dødsliste

Avisen Süddeutsche Zeitung hevder at et av brevene som ble funnet på åstedet starter med «i Allahs navn» og kobler eksplosjonene til angrepet på et julemarked i Berlin i fjor.

I brevet står det også at Tysklands involvering i Syria er ansvarlig for drap på muslimer og at idrettsstjerner og andre tyske kjendiser nå står på IS' dødsliste.

Det ble tirsdag kjent at den spanske forsvarsspilleren Marc Bartra fikk skader i høyre håndledd og ble operert for dette tirsdag kveld.

Kampen som skulle vært spilt tirsdag 20.45 ble utsatt til 18.45 onsdag.