Endelig lyktes Norge med Lagerbäcks EM-våpen

ANNONSE

NORGE - SVERIGE 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det var suksessoppskriften til det islandske laget som begeistret de fleste under EM i Frankrike i fjor: De lange innkastene som ble kriget inn av våre vikingvenner fra sagaøya i vest.

Og med islendingenes daværende landslagssjef, Lars Lagerbäck, med styringen på norsk landslagsfotball, er det ingen overraskelse at de lange innkastene har blitt et fokusområde også for det norske laget.

Mot Nord-Irland, i Lagerbäcks trenerdebut for Norge, fungerte ikke dødballvåpenet som det skulle, og nordirene klarerte det som var av lange kast.

Men mot Sverige på Ullevaal tirsdag kveld fikk Lagerbäck se at EM-våpenet kan fungere også med det norske laget.

SJEKK BØRSEN: Slik spilte Norge mot Sverige

Like før pause var det nemlig et langt innkast fra Håvard Nordtveit som til slutt havnet i beina på Moi Elyounoussi. I sin åttende landskamp fikk Basel-spilleren et klinkende rent treff på volley, og scoret sitt første mål med flagget på brystet.

Det holdt imidlertid ikke til seier. Ti minutter før full tid utlignet Samuel Armenteros for Sverige, og sørget for 1-1 på Ullevaal Stadion.

Frekt fra Maars Johnsen

Første omgang startet nokså rolig på Ullevaal, med to lag som tydelig manglet sine aller beste spillere. Men underholdende skulle det bli etter hvert likevel.

Den første norske sjansen kom etter et snaut kvarters spill. Moi lempet ballen over de svenske forsvarerne og mot Bjørn Maars Johnsen, som hadde skaffet seg et forsprang, og Hearts-spissen forsøkte seg med en chip over Sverige-keeper Kristoffer Nordfeldt.

Forsøket var imidlertid litt for løst, og Swansea-keeperen hadde en relativt grei jobb med å holde kula i fast grep.

Sju minutter senere forsøkte Anders Trondsen seg med skudd fra distanse, og det gikk et lite gisp fra Ullevaal-publikummet da ballen snek seg utenfor stolpen. Uansett burde Trondsen muligens dratt med seg Per Egil Flo, som kom på et stormende løp på venstrekanten, i stedet for å skyte.

AKTIV: Mats Møller Dæhli var aktiv mot Sverige på Ullevaal, med både gode og mindre gode involveringer.

Like etterpå var det Bjørn Maars Johnsen som forsøkte seg fra samme hold, og denne gangen måtte Nordfeldt slå til hjørnespark.

Ropte på straffe

Norge hadde festet et lite grep om kampen, men det var fortsatt ikke noen store målsjanser å skrive hjem om fra Ullevaal.

En drøy halvtime var spilt da svenskene, for første gang gang på en god stund, bygget opp et godt angrep. Vujtir Claesson var plutselig spilt alene gjennom, men med Per Egil Flo etter seg falt 25-åringen pladask i bakken.

Krasnodar-spilleren slo fortvilet i bakken da den polske dommer Danuel Stefanski vinket spillet videre, men tv-bildene viste tydelig at Claesson sparket i bakken og hadde ingen som helst grunn til å klage over noe som helst.

Første omgang så ut til å ebbe målløst ut i sanden, men en feil fra Mats Møller Dæhli ga svenskene en god mulighet på kontring. Et helhjertet returløp fra Jonas Svensson blokkerte imidlertid Christoffer Nymans avslutning, og i stedet satte de norske guttene inn en sluttspurt i den første omgangen.

Og de skulle få sin belønning.

Mois første landslagsmål

Først burde Mats Møller Dæhli gitt det norske laget ledelsen, etter herlig forarbeid av Jonas Svensson og Bjørn Maars Johnsen. Førstnevnte tråklet seg inn i svenskenes 16-meter, leverte ballen tilbake med hælen til Maars Johnsen, som fyrte av. Keeper Nordfeldt reddet, men på returen kunne Dæhli bare bredside ballen inn i nesten tomt mål. Men St. Pauli-spilleren fikk for stor ryggsekk og brente ballen over mål.

To minutter senere kunne likevel Ullevaal Stadion juble for scoring.

Et langt innkast fra Håvard Nordtveit ble aldri helt klarert av svenskene, og ballen dalte ned hos Moi Elyounoussi. Han brente til på volley, keeper Nordfeldt var dekket, og sisteskansens forsøk på en benparade mislyktes helt.

MÅL: Det norske laget jubler for Mois 1-0-scoring.

- Dette innkasttrekket som han har snakket så mye om at vi skal bli gode på...Her vinner vi den første duellen og biter oss fast, og så er Moi Elyounoussi der med den presise høyrefoten som banker inn 1-0 for Norge, kommenterte TV Norges Kenneth Fredheim.

Dermed kunne Moi juble for sitt første landslagsmål i sin åttende landskamp, og Norge kunne gå til pause med 1-0.

- Vi produserer mest

- Det som er gledelig er den energien vi hadde i den forrige kampen, den stiger utover omgangen. Vi produserer mest, mente TV Norges fotballekspert Thomas Myhre i pausen.

- Det er ikke alt for høyt tempo, men vi må fortsette i samme bane.

Lars Lagerbäck gjorde tre bytter ved pause, og satte Gustav Valsvik, Ole Kristian Selnæs og Ohi Omoijuanfo inn for henholdsvis Håvard Nordtveit, Sander Berge og Alexander Søderlund.

Og bare få minutter ut i andre omgang kunne Stabæk-spissen Ohi få sin scoring allerede i landslagsdebuten, da han ble spilt vakkert gjennom av Mats Møller Dæhli, men en blokkering fra Filip Helander hindret spissen fra å score.

Tempoet som Thomas Myhre skrøt av i pausen holdt Norge gående, og midtveis i omgangen var Mats Møller Dæhli nær ved å dunke inn 2-0 med hodet etter et flott forarbeid av Jonas Svensson, men en god enhåndsredning av Kristoffer Nordfeldt sørget for at det bare ble hjørnespark.

Men Sverige var ikke helt ufarlige, de heller.

Sen utligning

De blå og gule var stadig på visitter innenfor Norges 16-meter, men som regel var det den siste pasningen som ikke ble presis nok. Og de gangene svenskene kom til avslutning, hang en våken Ørjan Håskjold Nyland med på notene.

Men ti minutter før slutt fikk svenskene sin utligning.

Etter å ha trykket litt mot det norske målet fikk svenskene corner, og innbytter Samuel Armenteros raget høyest inne i feltet. I sin første landskamp dunket 27-åringen inn utligningen, og dermed ble Lars Lagerbäck frarøvet sin første seier som norsk landslagssjef.

Flere mål ble det nemlig ikke, og det norske landslaget sitter igjen med noen svar, men fortsatt mange spørsmål, etter de to landskampene den siste uka.

KUNST: Sjekk Ødegaards trylling i Nederland

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!