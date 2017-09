Enerly gjennomførte Oslo Maraton

Fikk følge av John Carew og Vibeke Skofterud.

RÅDHUSPLASSEN (Nettavisen): Lørdag morgen gikk Oslo Maraton 2017 av stabelen. I hele åtte forskjellige klasser konkurrerte utøverne mot både seg selv og motstanderne.

Én av de som deltok i årets versjon, er tidligere fotballspiller Dagfinn Enerly. Enerly, som ble lam for 12 år siden, deltok i rullestolklassen, og gjennomførte 10 kilometer lørdag morgen. Med seg i løypen hadde han blant annet John Carew og Vibeke Skofterud i et prosjekt satt igang av sponsoren Maxim.

Enerly var storfornøyd og smårørt etter målgang, lørdag.

- Det var helt fantastisk. Det er den beste lørdag morgen jeg har hatt på langt tid, forteller han til Nettavisen etter målgang.

44-åringen gjennomførte på tiden 56:53, og synes det var godt å få muligheten til å delta i Oslos gater.

- Jeg fikk en forespørsel fra Maxim om jeg hadde lyst til å være med deres team rundt. Det er jeg veldig glad for at jeg sa ja til. Det er utrolig godt og en god mestringsfølelse å komme rundt denne løypa i dag, sier han.

Hylles av Carew

John Carew har bare godord å komme med når Nettavisen ber om en beskrivelse av Enerly.

- Han er en av de mest inspirerende menneskene jeg noen gang har møtt, og en god venn i 20 år, så det var en stor glede å få ta del i det her sammen. Det er fantastisk at han stiller opp. Han er et meget positivt menneske og en stor inspirasjon. Måten han angriper livet på er helt fenomenal, sier Carew til Nettavisen.

Se video av Enerlys målgang i videoen under. (Med tillatelse fra Maxim Norge)

Også Skofterud kaster seg på hyllingen av Enerly.

- Det er en fantastisk kul type! Jeg synes det er en stor ære å få lov til å være med han rundt her. Han er en stor motivator og er utrolig positiv til tross for den historien han har. Så jeg er bare takknemlig for at jeg har fått lov til å løpe ti kilometer rundt med han her og skravlet litt nå. Vi har ledd og hatt det veldig koselig, gliser Skofterud til Nettavisen

GOD KLEM: Dagfinn Enerly fikk klemmer og gratulasjoner etter målgang.

- Han er noe av det bedre forbildet du kan ha. Han sier selv at det er oppe i hodet det sitter. Hvordan du løser utfordringer. Og der er han eksepsjonelt god.

Hun innrømmer at hun søkte råd rundt Enerlys foredragholding underveis i løypen, men det var god tid til både latter og «fjas» i tillegg, forteller hun.

Skal tilbake på beina

Enerly gir seg dog ikke med dette. Han er helt klar på at han skal jobbe videre for å få kroppen til å fungere enda bedre. For 44-åringen er ikke i tvil; han skal tilbake på beina.

- Ja, det skal jeg, sier han bestemt til Nettavisen.

Både Skofterud og Carew er helt sikre på at dersom noen skal klare å komme seg tilbake på beina etter en slik ulykke, så er det Enerly.

- Han er typen til å klare det. Hvis det er noen som klarer det, så er det han, mener Carew.

Skofterud er helt enig.

- Men den holdningen han har til livet, og det å legge ned arbeid og ha troen på seg selv, så ja - jeg har troen på at han klarer det.

VANT: Yuki Kawauchi vinner Oslo Maraton 2017.

Japaner seiret

Japaneren Yuki Kawauchi vant Oslo Maraton 2017. Løperen kom inn på tiden 2.15:57.

- Jeg vil takke det norske folk for all støtte rundt omkring i løypa. Det var gøy å løpe. Det ble litt svakere tid enn det jeg hadde håpet på, men det var svært tungt å løpe så langt og lenge helt alene, sier Kawauchi etter målgang.

Frew Zenebe Brkineh fra Etiopia ble nummer to og Andreas Grøgaard fra Kragerø ble nummer tre. Best blant jentene var Tromsøs Hilde Aders. Hun kom inn på. 2.54,29.

Trygve Toskedal Larsen ble norsk mester på 10 km racing rullestol. Distansen ble gjort unna på 25 minutter og 4 sekunder. Toskedal Larsen vant foran Martin F. Hamre og Audun Bakke. Kvinneklassen ble vunnet av Lena Schrøder. Hun kom inn på 29 minutter og 48 sekunder.

