England reddet poeng etter utrolig thriller mot Skottland

ANNONSE

SKOTTLAND - ENGLAND 2-2:

Kampen lå i Skottlands hule hånd etter 90 spilte minutter, men England-kaptein Harry Kane ordnet 2-2 og uavgjort i en heseblesende avslutning på duellen i VM-kvaliken mellom nabonasjonene.

To fantastiske mål på frispark av Celtics Leigh Griffiths snudde 0-1 til 2-1 for Skottland på litt over to minutter. Elleville jubelscener fant sted både ute på Hampden Park-gresset og på tribunene.

Men Kane og England nektet å gi seg i det som utviklet seg fra å være en ganske kjedelig kamp til å bli et vanvittig drama.

- De siste fem-seks minuttene er noe av det sjukeste jeg har sett, utbrøt Eurosport-kommentator Jørgen Klem da Kane styrte inn 2-2 godt inne i overtida.

Kane beskrev opplevelsen med litt andre ordelag, men la ikke skjul på at dette var noe utenom det vanlige.

- Dette er en spesiell dag. Å ligge under 2-1 i overtida, og å få det målet, er spesielt. Jeg prøvde å treffe reint på ballen og styre med bredsida inn i nettet, sa Premier League-toppscoreren til BBC.

- Du er nødt til å forvente det uventede. Helt ut av ingenting lå vi under 2-1, men vi fant et gir til. Dette er et bra poeng å ta på bortebane. Skottland er ikke et lett sted å komme til, tilføyde Kane.

Himmel og helvete



Skottland misbrukte dermed en eventyrlig mulighet til å snu en trend som har vart i 32 år. Så lenge er det nemlig siden skottene sist slo England hjemme.

I 87.- og 90.-spilleminutt fikk Skottland idømt to frispark på utsida av Englands straffefelt. Avstanden var omtrent den samme ved begge anledninger.

Leigh Griffiths tok ansvaret begge gangene. Angriperen hadde før oppgjøret fortsatt til gode å score mål for Skottland. Det første av frisparkene skrudde han på utsøkt vis i nærmeste kryss bak Joe Hart.

Bare litt over to minutter etterpå sendte Griffiths den neste frisparket i motsatt hjørne bak Hart.

EUFORI: Hele Skottland var i ferd med å ta helt av da Leigh Griffiths satte inn sitt andre mål på frispark. Den enorme gleden varte i drøye to minutter.

- Det var en tøff oppgave å komme tilbake fra å ligeg under 1-0. Men vi viste hva vi er gode for. Vi var sterke til å så imot, men du kan ikke skru av heller, oppsummerte Griffiths.

- Jeg øver på frispark hver dag. Det er ikke ofte det lykkes, så det er spesielt. Dette kan kan vise å bli et vikitg poeng for oss. På en god dag kan vi matche hvem som helst. Vi vet hvor gode dette England-laget er. Vi har fire kamper igjen og kan vinne alle, fortsatte Skottlands tomålshelt.

Nullen sprakk



England kom til kampen på Hampden Park som suveren leder av VM-kvalifiseringens gruppe F.

«Three Lions» hadde dessuten til gode å slippe inn mål så langt i kvaliken. Seks strake nuller var fasiten for Gareth Southgates utvalgte før oppgjøret mot naboen i nord.

Det ble heller ikke virkelig farlig foran målvakt Joe Hart før det var spilt en knapp time i Glasgow. Hulls venstreback Andrew Robertson fikk da god tid til å sikte fra utkanten av 16-meteren til gjestene.

Avslutningen sto i stil med den sesongen arbeidsgiveren til Robertson har hatt, en sesong som endte med nedrykk fra Premier League. Ballen skled av foten til Robertson og forsvant relativt ufarlig over tverrliggeren til Hart.

Utrolig utvikling



Oppofrende og iherdig forsvarsspill holdt Gordon Strachans skotske mannskap inne i kampen. Oppgjøret forble målløst lenge, men den siste halve omgangen ble noe helt annet.

Alex Oxlade-Cahmberlain satte inn det som lenge så ut til å bli det eneste målet på Hampden Park. Arsenal-spilleren fant veien til nettet bare fem minutter etter at han ble byttet inn for Marcus Rashford.

Oxlade-Cahmberlain fikk riktignok god hjelp av Skottlands burvokter Craig Gordon. Sistnevnte burde reddet skuddet som kom rett mot ham, men gik ned for tidlig. Han fikk bare bokset ballen videre i nettet.

Avslutningsminuttene er allerede beskrevet. Kane scoret det siste målet og gjorde at England forblir ubeseiret i kvalifiseringen.

Engelskmennene topper fortsatt gruppa med 14 poeng på seks kamper. Slovenia har tre poeng færre, men klatret til andreplassen etter 2-0-triumfen hjemme mot Malta.

Skottland er på fjerdeplassen med åtte poeng. Gruppetreer Slovakia har ni poeng før bortemøtet med Litauen spilles ferdig lørdag kveld.