England var i trøbbel, men slo tilbake i 2-1-seieren over Slovakia i U21-EM. Nathan Redmonds matchvinnerscoring holder liv i det engelske semifinalehåpet.

Redmond avgjorde mandagens kamp etter en times spill i polske Kielce. Southampton-profilen dunket ballen i nettmaskene via et slovakisk bein. Retningsforandringen gjorde det umulig for Adrian Chovan å redde skuddet.

Ti minutter tidligere hadde Alfie Mawson gitt England 1-1. Swansea-backen traff ikke med sitt første forsøk, men gjorde ingen feil da han fikk en ny sjanse på returen.

Slovakia ledet til pause takket være Martin Chriens hodemål i det 23. minutt. Det slovakiske laget spilte en solid kamp og hadde grunn til å være skuffet etter tapet.

England står med fire poeng etter to gruppekamper. I første oppgjør spilte engelskmennene 0-0 mot Sverige, mens Slovakia slo vertsnasjon Polen 2-1.

Kun gruppevinnere og det beste toerlaget går videre til semifinale. Det er i alt tre grupper i årets U21-EM.

