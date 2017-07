Rune A. Jarstein måtte stå over Hertha Berlins treningskamp mot Anker Wismar fredag, men i keeperens fravær tok Per C. Skjelbred og co. ansvar og vant 5-1.

Den norske landslagskeeperen følte seg svimmel på onsdagens trening, og har ifølge tyske medier pådratt seg en infeksjon. Herthas førstekeeper var derfor ikke en del av kamptroppen til treningskampen mot Anker Wismar fra lavere divisjoner i Tyskland fredag.

Norges tidligere landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred var imidlertid med fra start og spilte hele første omgang. Vedad Ibisevic sørget for at Hertha ledet 1-0 til pause.

Etter hvilen røynet det på for Wismar og Hertha Berlin vant til slutt 5-1. Valentin Stocker, Ondrej Duda, Mitchell Weiser og Sinan Kurt kom alle på scoringslista før hjemmelaget reduserte på overtid.

Hertha Berlins neste treningskamp er mot Duisburg søndag.

