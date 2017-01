Enrique vil ikke avskrive Barcelonas gullsjanser

ANNONSE

Barcelona har fem poeng opp til Real Madrid, som attpåtil har en kamp mindre spilt.

I Barcelonas oppgjør mot Villarreal søndag kom katalanerne under i annenomgang, men maktet å redde ett poeng takket være et fantastisk frispark fra Lionel Messi. Kampen kunne gått begge veier mot slutten og Barcelona hadde flere store muligheter til å utligne før Messis scoring like før ordinær tid var omme.

- Vi hadde uten tvil fortjent å vinne kampen. Vi spilte godt, men vi er ikke inne i en god periode og vi må gjøre enda mer for å vinne kamper som denne, sa Enrique etter kampen, ifølge AFP.

Nå kan det potensielt være åtte poeng opp til rivalen fra Madrid.

- Vi har fortsatt en halv sesong igjen og vi vil kjempe for vår sjanse til å vinne ligaen. Det krever at vi kommer tilbake på seierssporet, sa Enrique, som ikke ville dele ut skyld etter et poeng søndag.

- Jeg vil ikke kritisere spillerne. Vi skal spille på samme måte, men med et annet resultat, sa han.

