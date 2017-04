Erdogan med sjansespill på fotballbanen

ANNONSE

Recep Tayyip Erdogan kjemper hardt for å vinne folkeavstemningen 16. april om utvidede fullmakter, men er usikker på utfallet. Usikkerheten gjør at Tyrkias president nå mobiliserer fotballedere i landet.

Erdogan taler til fotballederne

20. mars holdt den tyrkiske presidenten tale på fotballkonferansen Premier Summit 2 i Istanbul og til stede var lederne for det tyrkiske fotballforbundet og de største fotballklubbene i Tyrkia.

Den tidligere fotballspilleren Erdogan har fått hele fotballeliten på sin side i kampen for å styrke sin egen konstitusjonelle posisjon, og fra talerstolen uttalte presidenten for det tyrkiske fotballforbundet, Yildrim Demiroren, at han håpet alle tyrkere våknet opp til et ja-flertall den 17. april.

I sin tale til de lydhøre fotballederne uttalte Erdogan at fotball og politikk har mange likheter, blant annet at både fotball og politikk handler om konkurranse, taktikk og følelser. Men i Tyrkia er det ikke bare likheter mellom fotball og politikk, de er helt sammensveiset, ifølge seniorforsker James M. Dorsey.

Fotball er politikk i Tyrkia

James M. Dorsey driver bloggen The Turbulent World of Middle East Soccer og er forsker ved S. Rajaratnam School of International Studies ved Nanyang Technological University i Singapore. Dorsey, som er en av verdens fremste forskere på sport og politikk i Midtøsten og omegn, sier til Nettavisen:

- Fotball har alltid vært politisk i Tyrkia. Tyrkia er et «fotballcrazy» land og Erdogan har hele tiden brukt fotball politisk, sier han.

- Det gjør utslag på to måter. For det første har tyrkiske klubber svært dårlig økonomi, de har mye gjeld og er svært avhengige av direkte eller indirekte støtte fra myndighetene og det har Erdogan utnyttet seg av i lang tid.

Dorsey trekker fram presidentens tilstedeværelse i forbindelse med fotball.

- Ved siden av å kanalisere penger til tyrkiske klubber, er han flittig til stede på åpningen av nye fotballstadioner – som myndighetene har finansiert – og er ofte å se på viktige fotballkamper for å profilere seg selv. Erdogan ønsker å fremstå som fotballens redningsmann, sier Dorsey.

- På den andre siden er tyrkiske fotballsupportere svært politisert og veldig aktive. Disse supporterne spilte en veldig aktiv og viktig rolle i massedemonstrasjonene i 2013 som var rettet mot Erdogan, legger forskeren og bloggeren til.

Fotballsupportere gjør opprør

I slutten av mai i 2013 startet protester mot byggingen av et kjøpesenter i Gezi-parken, en av Istanbuls få grønne lunger, og det utviklet seg til en protest mot et stadig mer autoritært og islamistisk styre.

I disse demonstrasjonene deltok fotballsupportere fra flere klubber som ellers er fiender på fotballbanen. Carsi (en gruppe Besiktas-supportere) var den første grupperingen som marsjerte inn i parken som ligger ved Taksim-plassen. Bare timer etter fikk de tilslutning fra Galatasaray og Fenerbahce-supportere. Senere på kvelden og dagen etter kom det andre grupperinger (fra Bursaspor, Trabzonspor osv.) til parken. At supportere fra fotballklubbene Karsiyaka, Göztepe og Altay tilsluttet seg demonstrasjonene i Izmir, er andre eksempler på fotballmobilsering.

- Dette førte blant annet til at Erdogan i dag prøver å kontrollere disse supporterne og til at han har forsøkt å utestenge dem fra kampene med alle mulige virkemidler, mener Dorsey.

Han peker blant annet på tiltak som er gjort i forbindelse med billettsalg til fotballkamper.

- Et av tiltakene har vært å innføre elektroniske billetter på fotballkampene for å ha kontroll på supporterne som går dit. Paradoksalt nok har dette billettsystemet gjort klubbene mer avhengig av myndighetenes finansielle støtte, fordi tilskuertallet har falt dramatisk og inntektene til klubbene har gått ned. Tiltaket førte til en massiv tilskuerboikott. Det er en ond spiral, sier Dorsey.

Fotballprofiler knyttet til statskupp

Den norske Tyrkia-eksperten og mannen bak bloggen Tyrkiskpolitikk.no, Morten Myksvoll, sier til Nettavisen at fotballens betydning i Erdogans kamp for styrket makt har blitt aktualisert etter kuppforsøket i juli 2016.

- Flere fotballdommere og ansatte i det tyrkiske fotballforbundet har blitt arrestert fordi de knyttes til Fethullah Gülen, sier Myksvoll.

16. juli i fjor forsøkte en gruppe militære å gjøre statskupp i Tyrkia. I etterkant har over 100.000 offentlig ansatte blitt fengslet, avsatt eller satt under etterforskning. Blant de pågrepne er lærere, dommere, politifolk og soldater mistenkt for å støtte kuppet. Tyrkia og Erdogan har anklaget den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen for å stå bak. Gülen er en muslimsk leder som lever i eksil i USA.

Flere profilerte fotballspillere tok Gülens parti og har etterpå falt i unåde hos Erdogan. De mest kjente spillerne er Hakan Şükür og Arif Erdem som etter press fra den tyrkiske ungdomsministeren ble ekskludert fra Galatasaray fordi de angivelig støttet Gülen.

UPOPULÆR: Hakan Sükür har falt i unåde hos den tyrkiske presidenten.

Både Şükür og Erdem var med på Galatasaray-laget som vant UEFA-cupen i 2000, og Şükür er tidenes toppscorer på det tyrkiske landslaget. På grunn av konflikten han har havnet i i sitt hjemland har Hakan Şükür flyktet til USA. Både Gülen og Şükür har fordømt kuppforsøket mot Erdogan.

- Erdogan har brukt kuppet til å ødelegge Gülen-organisasjonen og hvis du er en fotballspiller som støttet Gülen, så er du i dag i trøbbel, sier Dorsey.

- Hvor viktig blir fotballen og fotballsupporterne i folkeavstemningen 16. april?

- Erdogan gjør alt han kan for vinne denne avstemningen, det er veldig jevnt og han er ikke sikker på å vinne. Derfor blir fotballen viktig, fordi fotballklubbene har millioner av supportere som har stemmerett, men dette er et sjansespill fordi supporterne ikke er en ensartet gruppe, de spriker i alle veier, sier Dorsey.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for fotballedere som ikke støtter Erdogan, sier Morten Myksvoll:

- Siden grunnlovsavstemminga handler om hvor stor makt Erdoğan skal ha, så blir kritikk ofte oppfattet personlig. I et land med sterke lover som beskytter presidenten mot fornærmelser er det mange som risikerer konsekvenser av å si nei til endringene, og det gjelder innen idretten, også.

Sjansespill

Det store spørsmålet er hvorfor Erdogan bruker fotballbanen som valgkamparena når han vet at det er så mye motstand på og rundt fotballbanen.

- Sport og politikk går og har alltid gått hånd i hånd, ikke bare i Tyrkia. Men det betyr ikke at fotballforbundet eller fotballklubbene bør drive valgkamp for enkelte politikere. Men det er det vi ser i Tyrkia i dag. Erdogan misbruker fotballklubbene og dette bør det bli slutt på.

- Utfallet er svært usikkert og det er ikke en slam dunk, som CIA ville sagt det, avslutter Dorsey.