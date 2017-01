ANNONSE

Han erstatter Luis Birkemeiner Pimenta, som ledet KIL til cupfinale og opprykkskvalifisering til eliteserien sist sesong.

Kongsvinger rykket ikke opp og tapte cupfinalen mot Rosenborg, men gjorde en av sine beste sesonger på mange år.

- Vi har hele tiden signalisert at vi vil videreføre den type fotball vi har stått for senere år. Det betyr at vi skal være dominerende, ballbesittende og underholdende. I Hans-Erik får vi ikke bare den filosofien, men vi har også tro på at han kan videreføre den, sa sportssjef Espen Nystuen ifølge Glåmdalen.

39 år gamle Eriksen har tidligere trent Follo og Hødd.

