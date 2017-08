Erling Braut Håland (17) sikret Molde-seier

Molde ser oppover på tabellen etter seier i Tromsø. Mye takket være sønnen til tidligere landslagsspiller Alf-Inge Håland.

TROMSØ - MOLDE 1-2:

ALFHEIM STADION (Nettavisen):

2000-modellen ble matchvinner på Alfheim da Molde vant 2-1. Scoringen kom drøye ti minutter før slutt.

Mot et hjemmelag i desperat poengnød og ny trener, ble det ingen enkel affære for Molde i Nordens Paris. Begge lagene hadde sine sjanser i begynnelsen av kampen.

Nærmest var nok Molde da Isak Ssewankambo vant ballen og førte den over halve banen. Skuddet gikk via et Tromsø-bein, over keeper Gudmund Kongshavn og i stolpen.

Tromsøs beste sjanse var et frispark fra Thomas Lehne Olsen, som skrudde akkurat utenfor krysset.

Etter 25 minutter vant Morten Gamst Pedersen ballen midt på banen. Gamst Pedersen spilte fri Gjermund Åsen, som spilte videre til Mikael Norø Ingebrigtsen. Den unge kantspilleren spilte fint inn til Lehne Olsen, som via en Molde-spiller, fikk ballen forbi Molde-keeper Andreas Line.

Ledelsen skulle ikke vare lenge. Kun minutter senere spilte Molde godt ute til venstre. Innlegget gikk til slutt via en Tromsø-spiller, før den havnet hos Sander Svendsen, som umarkert fra 11 meter enkelt utlignet for Molde.

Heading fra kloss hold

Selv om Tromsø hadde flere sjanser i andreomgang, var det Molde som fikk det neste målet.

Innbytter Erling Braut Håland, sønn av tidligere landslagsspiller Alf-Inge, angrep et innlegg fra Moldes høyreside. Inne på femmeteren hadde ikke Tromsø-forsvarer Hans Norbye noen sjanse, og 17-åringen satte ballen kontant i nettet med hodet.

Flere mål kom det ikke i kampen, og Tromsø er fortsatt i en veldig presset situasjon nederst på tabellen, mens Molde er i god posisjon for å sikre seg europacupspill neste sesong.

