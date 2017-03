Erton Fejzullahu klar for Sarpsborg

ANNONSE

Sarpsborg bekrefter signeringen i en pressemelding.

Den svenske spissen, med en fortid hos blant andre Djurgården, FC København og det kinesiske laget Beijing Guoan, har skrevet under på en ettårskontrakt med den norske klubben, opplyser Sarpsborg tirsdag.

- Jeg er en vinner som hater å tape. Jeg er en spiller med god spilleforståelse. I Sarpsborg 08 håper jeg å bidra med både mål og assist. Jeg liker å overraske og stikke meg litt ut, sier Erton Fejzullahu.

- Teknisk fyrverkei



28-åringen har fem landskamper for det svenske A-landslaget, men spiller nå for Kosovo. For Sverige scoret han tre landslagsmål.

- Da Jørgen Strand Larsen ble klar for U17-EM og vi vet Krepin Diatta skal til U20-VM, ønsket vi å forsterke oss offensivt. Vi fikk opp en del gode alternativer der Erton Fejzullahu tidlig skilte seg ut, sier sportssjef Thomas Berntsen om klubbens nye spiller.

- Vi har sjekket han opp med flere. Han er et teknisk fyrverkeri og en god avslutter. Erton skal bidra i treningshverdagen og kjempe om plassen på et veldig godt lag, utdyper sportssjefen videre.

Spissen ser fram imot å prøve seg i norsk fotball.

- Det jeg har fått høre, er at Sarpsborg 08 skaper mye sjanser og spiller fin fotball. Da finnes det muligheter for å gjøre mange mål. Jeg vil ikke sette et tall, for det viktigste er å bidra slik at laget vinner. Vinner laget, tenker jeg at man gjerne har spilt bra, sier han.

- Jeg ser fram imot å spille her. Alle jeg har møtt, virker å være hyggelig. Sarpsborg 08 virker å være en familiær liten klubb hvor alle tar var på hverandre. Jeg er ekstremt revansjesugen og er klar for å vise hva som bor i meg, utdyper han.

Storscorer i Sverige



Sist Fejzullahu spilte i Sverige, i 2014, scoret han ni mål på 13 kamper for Djurgården i Allsvenskan før han midtveis i sesongen ble solgt Beijing Guoan. For den svenske hovedstadsklubben står Fejzullahu bokført med totalt 31 scoringer, og sju assists på 62 kamper.

Før 2016-sesongen ble Beijing Guoan byttet ut med Dalian Transcendence - også det i Kina. Her startet han alle de syv første kampene før han resterende del av sesongen måtte ta til takke med tribunen på grunn av en skade.

Nå er den tidligere svenske landslagsspissen tilbake fra skadeoppholdet.

