Europa League-drømmen knust for Svensson etter straffesparkkonkurranse

UTRECHT - AZ ALKMAAR 3-0 (7-6 sammenlagt etter straffekonk):

Jonas Svensson og hans AZ Alkmaar måtte ut i ekstraomganger for å avgjøre play-off-finalen mot Utrecht søndag. Svensson og AZ vant første kamp 3-0, men da Utrecht slo tilbake og ledet 3-0 etter ordinær tid søndag, var det duket for ekstraomganger.

Der ble det ingen mål, og dermed ble kampen avgjort med straffespark.

Der bommet AZ Alkmaar to ganger, mens Utrecht kun bommet én gang. Dermed ble Jonas Svenssons Europa League-drøm knust, mens Utrecht kan gjøre seg klare til Europa League-kvalifisering senere i sommer.

AZ Alkmaar i trøbbel



Utrecht tok en tidlig ledelse da Willem Janssen satte ballen i mål bak keeper Tim Krul.

På sin høyreback var Svensson toneangivende, og kom med flere gode bidrag offensivt på banen. Halvveis ut den første omgangen dro han seg pent forbi en motspiller, før han ble lagt i bakken. Situasjonen endte med gult kort til Svenssons lagkamerat, Wout Weghorst, som ble straffet etter å ha gitt dommer Pol van Boekel klar beskjed om at taklingen burde vært bestraffet med et gult kort.

Knappe fem minutter senere var Svensson involvert da Utrecht scoret sitt andre mål. Svensson klarte ikke å få stanget bort ballen fra gjestenes sekstenmeterfelt. I stedet endte ballen i føttene til Yassine Ayoub, som sendte ivei et skudd mot AZ-målet. Skuddet ble blokkert, men returen ble satt i mål av Sebastian Haller.

NEDERLAND: Jonas Svensson har gjort høyrebacken hos nederlandske AZ Alkmaar til sin egen.

Vondt ble verre



Med knappe 25 minutter ble AZ Alkmaars Derrick Luckassen vist det røde kortet etter at han hindret en strålende Utrecht-kontring. Fem minutter etter det røde kortet spilte Utrecht seg til en stor målsjanse, men Gyrano Kerk sendte ballen til side for AZ Alkmaars mål.

Med knappe ti minutter igjen av kampen, var Kerk derimot feilfri. Et hjørnespark ble etter hvert stanget i tverrliggeren. Ballen landet videre i føttene til Kerk, som hadde en enkel oppgave med å dytte ballen over mållinjen.

Fire minutter på overtid ble Utrecht tildelt et straffespark. AZ Alkmaar-keeper Tim Krul gjorde sitt ytterste for å psyke ut Sebastian Haller, og ble tildelt et gult kort for oppførselen. Dog lykkes Krul med planen, og reddet til slutt straffesparket. Dermed ble AZ Alkmaar tildelt nytt håp med ekstraomganger.

I ekstraomgangene imponerte Svensson med god utholdenhet, og der mange av de andre spillerne ble slitne etter hvert som minuttene gikk, bidro fortsatt Svensson med helhjertede løp fra sin backposisjon.

Likevel ble det ingen mål i løpet av ekstraomgangene. I stedet ble det hele avgjort med en straffesparkkonkurranse. Der var Utrecht sterkest og scoret på fire av sine fem straffespark, mens AZ Alkmaar bare scoret tre ganger.

Andre kvalifiseringsrunde

Sammenlagtseieren sikrer Utrecht en plass i andre kvalifiseringsrunde i neste utgave av Europa League. Der kan de blant annet møte norske Brann, som også går inn i turneringen i andre kvalifiseringsrune.

For å sikre seg en plass i gruppespillet av neste sesongs Europa League, må Utrecht ta seg gjennom andre og tredje kvalifiseringsrunde før det venter en avgjørende play-off-runde.

Overbeviste i første møte

AZ overbeviste stort i første oppgjør mot Utrecht. På hjemmebane og med Svensson fra start vant AZ hele 3-0 etter mål av Joris van Overeem, Wout Weghorst og et selvmål.

AZ sikret seg en plass i play-off-finalen etter å ha slått Groningen 8-2 over to oppgjør i semifinalene. Utrecht slo på sin side ut Heerenveen med 5-2 over to kamper.

I play-off-finalen ble altså Utrecht det vinnende laget etter at oppgjøret ble avgjort med straffesparkkonkurranse.